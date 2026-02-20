Hải Phòng: Triệu tập 9 người đánh cán bộ an ninh cơ sở phải đi cấp cứu 20/02/2026 19:09

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã triệu tập chín người để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, đánh một cán bộ an ninh cơ sở phải đi cấp cứu.

Ngày 20-2, thông tin từ công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã triệu tập chín người để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 15-2-2026 (ngày 28 Tết) tại TDP Đông Tây, Hòa Bình, Hải Phòng, ông VVK, 51 tuổi, trú tại TDP Đông Tây, Hòa Bình, Hải Phòng, là một cán bộ an ninh cơ sở bị một nhóm nam thanh niên dùng tay chân đánh liên tiếp vào vùng đầu, vùng mặt.

Nhóm thanh niên bị triệu tập sau vụ việc gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Ảnh: CAHP

Hậu quả, ông K bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng. Sau đó, ngày 16-2-2026 (29 Tết), gia đình ông K tới Công an phường Hòa Bình trình báo.

Nhận được tin báo, Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hòa Bình khẩn trương điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan.

Theo video được đăng lên mạng xã hội được người nhà ông K chia sẻ, nhóm thanh niên đã đi xe máy, nẹt pô, nghênh ngang trong xóm. Khi ông K nhắc nhở thì nhóm này xông vào hành hung. Nhóm này vừa đấm, đá ông K vừa chửi bới với thái độ hung hãn.

Sau khi nạn nhân nằm gục xuống đường, các đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi côn đồ rồi mới lên xe bỏ đi. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.

Hiện, công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.