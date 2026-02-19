Xác minh người đàn ông cãi nhau với vợ rồi vô cớ đấm vào mặt tài xế 19/02/2026 16:41

(PLO)- Công an phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk đang xác minh clip hành khách vô cớ đấm vào mặt tài xế khi cãi nhau với vợ.

Ngày 19-2, thông tin từ Công an phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang xác minh video một hành khách vô cớ đánh tài xế taxi.

Tài xế (áo trắng) bất ngờ bị hành khách đánh. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip với nội dung nam tài xế taxi vô cớ bị hành khách đấm vào mặt.

Theo nội dung clip, trong lúc cãi nhau với vợ, nam hành khách bất ngờ quay sang chửi bới rồi đấm vào mặt tài xế.

Bị đánh, tài xế không phản kháng mà tấp xe vào lề để đến công an trình báo. Lúc này, người đàn ông rối rít xin lỗi, mong được bỏ qua. Tuy nhiên, tài xế không chấp nhận lời xin lỗi và muốn để công an giải quyết.

Theo tìm hiểu của PLO, tài xế bị hành khách đánh là anh ĐN (39 tuổi, ngụ phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).

Theo anh N, khoảng 22 giờ 40 phút ngày 18-2, anh điều khiển ô tô chở một gia đình từ phường Tân An di chuyển đến đường Nguyễn Văn Cừ (phường Tân Lập).

Trên đường đi, người chồng mắng vợ của mình rồi liên tục chửi thề. Dù anh N không ý kiến gì nhưng người chồng vô cớ chửi bới, đấm vào mặt tài xế.

Anh N nói thêm, khi bị đánh, anh liền tấp xe vào lề đường. Lúc này, người vợ ra sức can ngăn nói với chồng rằng trên ô tô có gắn camera giám sát. Biết hành vi của mình đã bị ghi lại, người đàn ông bất ngờ ‘quay xe’, liên tục xin lỗi và mong tài xế bỏ qua

"Tôi không làm gì sai vẫn bị đánh nên rất bức xúc. Hiện, tôi đã trình báo vụ việc để công an xử lý. Những ngày Tết, mọi người được vui Xuân cùng gia đình còn anh em tài xế chúng tôi vẫn phải đi làm, rất mong hành khách hãy cư xử văn minh", anh N nói.