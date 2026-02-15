TP.HCM: Công an mời làm việc hai tài xế vật lộn, đánh nhau giữa đường phố 15/02/2026 13:08

(PLO)- Liên quan clip hai tài xế đánh nhau giữa đường Trần Bình Trọng, Công an phường Chợ Quán đã mời những người liên quan lên làm việc để xử lý theo quy định.

Ngày 15-2, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai người đàn ông đánh nhau, vật lộn giữa đường Trần Bình Trọng, đoạn qua phường Chợ Quán, TP.HCM, gây ảnh hưởng giao thông và trật tự công cộng.

Hai người vật lộn, đánh nhau giữa đường sau mâu thuẫn khi tham gia giao thông. Ảnh cắt từ clip

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào tối 14-2. Clip dài hơn một phút cho thấy hai người đàn ông vật nhau ngã xuống mặt đường. Một người chiếm ưu thế, ngồi lên người đối phương rồi liên tiếp đánh vào mặt. Sau khi đứng dậy, cả hai tiếp tục xô xát trước khi được người dân can ngăn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, tuyến đường có nhiều phương tiện lưu thông. Việc ẩu đả giữa đường không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Liên quan vụ việc, Công an phường Chợ Quán phối hợp Đội CSGT Chợ Lớn và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc xác minh, mời những người liên quan làm việc, lấy lời khai để làm rõ.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa một tài xế ô tô công nghệ và một người lái xe máy trong quá trình tham gia giao thông.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thời gian qua, lực lượng chức năng TP.HCM liên tiếp xử lý nhiều vụ va chạm giao thông dẫn đến đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 14-2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai người đàn ông ở phường Tân Hưng để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng sau vụ va chạm giữa ô tô và xe máy trên đường Nguyễn Thị Thập.

Sau va chạm, hai bên cự cãi rồi lao vào đánh nhau giữa đường, gây náo loạn khu vực.

Rạng sáng 10-2, tại giao lộ Nguyễn Trãi – Nguyễn Văn Tráng (phường Bến Thành), một tài xế điều khiển xe sang hiệu Bentley xảy ra va chạm với ô tô của tài xế xe công nghệ. Sau đó, người này cùng một người khác đuổi đánh hành khách của xe bị va chạm. Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cũng trong tháng 2, hai người đàn ông sử dụng nón bảo hiểm lao vào đánh nhau trên đường Cộng Hòa – Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất) đã bị tạm giam để điều tra.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn khi tham gia giao thông.

Công an TP.HCM cho biết tình trạng một số người thiếu kiềm chế, sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn nhỏ khi lưu thông đang có chiều hướng phức tạp.

Những hành vi mang tính côn đồ, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm, không có ngoại lệ.

Cơ quan công an khuyến cáo khi xảy ra va chạm giao thông, người dân cần giữ bình tĩnh, hợp tác giải quyết theo đúng quy định; tuyệt đối không nóng nảy, hành hung người khác để tránh hậu quả pháp lý đáng tiếc.