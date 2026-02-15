Trên đường về quê ăn Tết, nam thanh niên bị nhóm 8 người chặn chém, cướp tài sản 15/02/2026 08:23

(PLO)- Sau khoảng 12 giờ từ khi sự việc xảy ra , lực lượng công an đã truy xét, bắt giữ 8 người chặn đường, dùng hung khí chém một thanh niên để cướp tài sản.

Ngày 15-2, Công an xã Phú Giáo, TP.HCM, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan lập hồ sơ, điều tra, làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra trên tuyến đường Tạo Lực, thuộc tổ 4, ấp Tam Lập, xã Phú Giáo, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 ngày 14-2, Công an xã Phú Giáo nhận tin báo về việc anh Đặng Đình T (22 tuổi, quê Đồng Nai) bị một nhóm thanh niên chặn đường cướp tài sản khi đang trên đường về quê ăn Tết.

Trước đó, anh T điều khiển xe máy trên đường về quê khi đến khu vực gần cầu Tam Lập, anh bị 8 thanh niên chặn lại xin tiền. Do lo sợ, anh T tăng ga bỏ chạy nhưng nhóm này cầm hung khí đuổi theo đến một tiệm vá vỏ gần đó rồi lao vào chém và cướp tài sản của anh.

Hình ảnh ghi lại cảnh nam thanh niên bị nhóm người truy đuổi, chém và cướp tài sản khi đang trên đường về quê ăn Tết. Ảnh cắt từ clip

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Giáo nhanh chóng bảo vệ hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhận định các đối tượng manh động, hành vi mang tính chất côn đồ, đơn vị đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP.HCM, đồng thời phối hợp Phòng PC02 tổ chức truy xét khẩn cấp.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ cả 8 người, thu giữ hung khí và phương tiện gây án. Hiện công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò từng đối tượng và xử lý theo quy định pháp luật.