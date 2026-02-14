TP.HCM: Khởi tố hai bị can liên quan vụ lừa 300 triệu đồng để 'chạy án' 14/02/2026 13:35

(PLO)- Công an TP.HCM khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hòa về tội đưa hối lộ và Nguyễn Minh Thạch về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 14-2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Hòa (37 tuổi, ngụ phường Khánh Hội) về tội đưa hối lộ. Liên quan vụ án, Nguyễn Minh Thạch (47 tuổi, ngụ phường An Khánh) bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Hòa là đối tượng bị truy tìm do liên quan vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 22-6-2024 tại nhà hàng White Palace (đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận cũ). Sau khi vụ việc xảy ra, Hòa bỏ trốn.

Đầu năm 2026, khi biết vụ án đã được xét xử, Hòa quay lại TP.HCM và thông qua quan hệ xã hội để tìm cách “chạy án”. Hòa liên hệ Thạch nhờ tìm người có thẩm quyền giúp mình không bị xử lý hình sự. Thạch đồng ý và yêu cầu chi phí 300 triệu đồng.

Trưa 11-2-2026, Hòa gặp Thạch tại một quán cà phê ở phường Bình Trưng và giao 300 triệu đồng. Sau đó, Thạch hướng dẫn Hòa đến Công an phường Khánh Hội trình diện. Hòa làm theo và được chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự làm việc.

Nguyễn Ngọc Hòa (37 tuổi, ngụ phường Khánh Hội, áo trắng) về tội đưa hối lộ và Nguyễn Minh Thạch (47 tuổi, ngụ phường An Khánh, áo xanh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Qua công tác nghiệp vụ, công an phát hiện dấu hiệu “chạy án” nên đấu tranh làm rõ. Ngày 12-2, Hòa thừa nhận đã đưa tiền cho Thạch để nhờ tác động nhằm tránh bị xử lý hình sự.

Trong khi đó, Thạch khai đã lợi dụng tâm lý lo sợ của Hòa, đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền. Thực tế, Thạch không liên hệ hay nhờ vả bất kỳ ai.

Khám xét nơi ở của Thạch, lực lượng chức năng thu giữ 300 triệu đồng. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án để xử lý theo quy định.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không tin vào các đối tượng tự xưng có khả năng “chạy án”, “lo giảm nhẹ” hay “can thiệp” vào quá trình tố tụng. Mọi hành vi đưa tiền, tài sản nhằm tác động người có thẩm quyền đều vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự.