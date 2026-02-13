Ông Võ Văn Hồng giữ chức Chủ tịch UBND phường Dĩ An 13/02/2026 12:59

(PLO)- HĐND phường Dĩ An (TP.HCM) vừa tổ chức kỳ họp chuyên đề để bầu ông Võ Văn Hồng giữ chức Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 13-2, HĐND phường Dĩ An khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định về công tác cán bộ.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét tờ trình của Thường trực HĐND và UBND phường Dĩ An về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh lãnh đạo chính quyền địa phương.

Lãnh đạo phường nhận hoa chúc mừng. Ảnh: UBND phường Dĩ An

Theo đó, HĐND phường đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND phường Dĩ An đối với bà Trần Thị Thanh Thủy. Đồng thời, các đại biểu đã bầu bà Thủy giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND phường Dĩ An đã tiến hành bầu ông Võ Văn Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy phường, giữ chức Chủ tịch UBND phường khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, ông Nguyễn Phương Thiện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, cũng được bầu bổ sung giữ chức Ủy viên UBND phường.

Ông Võ Văn Hồng phát biểu. Ảnh: UBND phường Dĩ An

Trước đó, sáng 12-2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã chủ trì hội nghị trao quyết định về công tác cán bộ tại địa phương này. Theo quyết định, ông Võ Văn Hồng, cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy (nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Dĩ An), được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng thời điểm, bà Trần Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBND phường Dĩ An, được chấp thuận thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường.

Tân Chủ tịch UBND phường Dĩ An Võ Văn Hồng 53 tuổi, quê quán TP.HCM. Trước khi về công tác tại địa phương, ông từng giữ các chức vụ Trưởng Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương cũ), Chủ tịch UBND TP Dĩ An. Sau khi sáp nhập vào TP.HCM, ông Hồng giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An, sau đó được điều động về Ban Tổ chức Thành ủy trước khi quay lại giữ trọng trách tại địa phương.

Phường Dĩ An hiện là đơn vị hành chính cấp xã đông dân nhất TP.HCM với quy mô hơn 234.000 người.