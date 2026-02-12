Chủ tịch UBND TP.HCM trao 100 phần quà Tết cho người lao động tại phường Dĩ An 12/02/2026 14:51

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trao 100 phần quà Tết, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng tiền mặt, cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại phường Dĩ An.

Sáng 12-2, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc Tết và trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Dĩ An.

Lãnh đạo TP.HCM trao 100 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng tiền mặt đến người lao động khó khăn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Xuân Minh

Tại chương trình, lãnh đạo TP.HCM đã trao 100 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng tiền mặt, nhằm hỗ trợ, động viên công nhân, người lao động có thêm điều kiện đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao quà Tết, thăm hỏi, động viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại phường Dĩ An sáng 12-2. Ảnh: Xuân Minh

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Văn Được gửi lời thăm hỏi, chúc Tết đến công nhân, người lao động cùng gia đình năm mới an khang, hạnh phúc. Chủ tịch UBND TP.HCM mong muốn người lao động tiếp tục nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, góp phần xây dựng và phát triển địa phương.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Minh

Phường Dĩ An hiện là địa phương đông dân nhất TP.HCM với hơn 234.000 người. Trong đó, lực lượng công nhân, người lao động làm việc tại Khu công nghiệp Sóng Thần, Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A và Khu chế xuất Linh Trung 1-2 chiếm tỉ lệ lớn.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chính quyền phường Dĩ An đã và đang triển khai nhiều chương trình chăm lo, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.