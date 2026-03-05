Chủ tịch SAWACO cam kết duy trì 100% hộ dân TP.HCM được cung cấp nước sạch 05/03/2026 10:33

Ông Dương Hồng Nhân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (SAWACO), ứng cử viên HĐND TP.HCM cho biết: thời gian qua đã cùng với tập thể lãnh đạo SAWACO góp phần xây dựng, phát triển TP, nâng cao chất lượng sống người dân, đặc biệt trong lĩnh vực cung cấp nước sạch, an toàn cho người dân TP.HCM.

Tại đây, ông Nhân đã đưa ra nhiều cam kết của SAWACO để phục vụ người dân TP.HCM tốt nhất trong việc cung cấp nước sạch.

Chủ tịch SAWACO Dương Hồng Nhân cam kết duy trì 100% hộ dân TP.HCM được cung cấp nước sạch. Ảnh: ĐT

Tại buổi tiếp xúc, ông Nhân cho biết SAWACO đã tích cực mở rộng mạng lưới cấp nước, trong đó riêng địa bàn phường Bình Trưng có tới 276 km đường ống cấp nước.

Nhìn nhận thực tế có đôi lúc nguồn nước chưa được xuyên suốt do thực hiện bảo trì định kỳ. Thông qua đây, lãnh đạo SAWACO đã gửi lời xin lỗi tới bà con, đồng thời cam kết đảm bảo cung cấp nước sạch, an toàn, liên tục cho người dân TP.HCM.

Bên cạnh cấp nước an toàn, ổn định, ông Nhân cho biết SAWACO không ngừng chuyển đổi số, với mục tiêu phục vụ người dân ngày một tốt hơn. Công tác cải cách hành chính cũng được SAWACO triển khai, trong đó thủ tục gắn đồng hồ mới sẽ triển khai từ 1-3 ngày.

Ông Nhân cho biết nếu vinh dự được trở thành Đại biểu HĐND TP.HCM sẽ lắng nghe, truyền tải tâm tư nguyện vọng tới HĐND TP.HCM.

"5 năm qua, tôi đã trải nghiệm vai trò của người đại biểu HĐND TP.HCM đúng như cam kết khi tôi ứng cử: dấn thân và đầy trách nhiệm. Từ những kinh nghiệm quý đó, tôi vinh dự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 – 2031. Nếu tiếp tục được bà con cử tri TP.HCM, cử tri nơi tôi sẽ ứng cử tín nhiệm một lần nữa, tôi khẳng định sẽ phát huy mọi khả năng của mình để xứng đáng với niềm tin yêu về lựa chọn này bằng một cam kết chương trình hành động gồm 3 nhóm công việc trọng tâm lớn.

Thứ nhất, trong thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành: Với vai trò là người đứng đầu Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên SAWACO, tôi sẽ kiên định mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng nước sạch cung cấp cho người dân được an toàn, liên tục đạt chất lượng tốt vì sức khoẻ của người dân là mục tiêu cao nhất. Trong đó, quan tâm đưa nước sạch đến với bà con ở những vùng xa xôi bằng nhiều giải pháp. Song song, SAWACO sẽ ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong kiểm tra chất lượng nước, trong quản lý, vận hành một cách tối ưu để mang lại sự tiết kiệm khi vận hành, tối ưu hóa tất cả quy trình.

Cùng với đó, duy trì chỉ tiêu 100% hộ dân TP.HCM được cung cấp nước sạch; đẩy mạnh công tác giảm thất thoát nước bền vững và đạt hiệu quả kinh tế, phấn đấu đến năm 2030 đạt tỷ lệ thất thoát nước dưới 12%; hiện đại hóa ngành nước, xây dựng hệ thống cấp nước thông minh; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai các dự án … Mục đích cuối cùng là đem đến sự tiện lợi nhất cho khách hàng, người dân; Tiếp tục phát triển hệ thống uống nước tại vòi tại khu vực công cộng; duy trình chính sách giá nước cho sinh viên, học sinh, công nhân ở các khu nhà trọ trên địa bàn TP.HCM.

Thứ hai, đối với trách nhiệm của đại biểu dân cử: Từ kinh nghiệm làm công tác đại biểu HĐND TP.HCM trong 5 năm qua, cộng với quá trình công việc trước đó mà tôi đảm nhiệm trong nhiều năm của một lãnh đạo phường, quận, lĩnh vực công ích ... tôi có khả năng lắng nghe, tiếp nhận và thấu hiểu được những mong muốn, khát vọng của người dân. Tôi biết cách kết nối với cử tri, phản ảnh kịp thời ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của bà con đến với những người, cơ quan có thẩm quyết để xem xét giải quyết.

Thứ ba, bản thân tôi là người có cách sống thích được chia sẻ, tham gia hoạt động cộng đồng nhằm lan toả, chia sẻ các giá trị vật chất, tinh thần cho bà con trong khả năng có thể. Hoạt động chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng tôi đã thực hiện rất tích cực trong nhiệm kỳ qua, tập trung tại địa bàn dân cư, các đơn vị quân đội nơi những người lính ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biên của tổ quốc; phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật yếu thế bằng nguồn kinh phí cá nhân và vận động.

Thực hiện vai trò đại biểu dân cử vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự, cũng là cơ hội để bản thân được sống, được làm việc tạo ra các giá trị. Tôi luôn trân trọng và biết ơn những cơ hội đến từ những lá phiếu của bà con cử tri để tôi được cống hiến và sống một cuộc đời tốt đẹp, có ích" - ông Nhân chia sẻ.