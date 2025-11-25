Hơn 1.000 nhân viên của SAWACO tham gia Hội thi Ngày Pháp luật Việt Nam 25/11/2025 14:35

(PLO)- Ngày 25-11, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã tổ chức Hội thi Tìm hiểu pháp luật năm 2025 nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 9/11 (gọi tắt Ngày Pháp Luật Việt Nam).

Theo SAWACO Hội thi Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đây cũng là hoạt động thường niên của SAWACO. Từ đó, hướng tới xây dựng văn hóa pháp luật trong doanh nghiệp, nâng cao nhận thức, tinh thần thượng tôn pháp luật.

Hội thi Ngày Pháp luật Việt Nam đã thu hút nhiều thí sinh tham dự và lan tỏa rộng rãi, Ban Tổ chức đã tổ chức hai vòng với 1977 lượt dự thi và 1380 thí sinh tham gia dự thi.

Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn đoạt giải nhất Giải nhất Hội thi Ngày Pháp luật Việt Nam.

Căn cứ kết quả vòng loại, Ban Tổ chức đã chọn ra 4 đội thi xuất sắc nhất để tranh tài tại Vòng chung kết. Bao gồm: Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nước sạch Sài Gòn; Công ty CP Cấp nước Tân Hòa; Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn; Khối tham mưu Tổng Công ty.

Vòng chung kết sẽ có 4 vòng thi gồm: Chúng tôi là ai; Kiến thức pháp luật; Ô chữ pháp luật; Tình huống pháp luật.

Các phần thi diễn ra hấp dẫn.

Ông Lý Bửu Nghĩa – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi cho biết ngày 9-11 hàng năm là Ngày Pháp luật Việt Nam - ngày có ý nghĩa sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội.

Những năm vừa qua, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc quan tâm và thường xuyên chỉ đạo Phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cho toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng Công ty.

Tiếp nối thành công của Hội thi tìm hiểu pháp luật năm 2022, 2023, 2024, năm nay SAWACO tiếp tục tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật, tuy nhiên có sự đổi mới về nội dung và hình thức thi.

SAWACO đã xem xét và quyết định chủ đề hội thi năm 2025 là các quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ mới trong lĩnh vực doanh nghiệp, kỹ thuật công nghệ, tài nguyên nước, thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo hiểm xã hội, an toàn giao thông đường bộ, chăm sóc khách hàng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đây là các quy định quan trọng, gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc thù lĩnh vực cấp nước của SAWACO.

Thông qua Hội thi, Ban Tổ chức mong muốn: tạo sân chơi bổ ích để cán bộ, công nhân viên giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức pháp luật. Từ đó vận dụng để tham mưu giải quyết công việc chuyên môn đúng quy định, tăng cường chăm sóc khách hàng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh của TP.HCM.