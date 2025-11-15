SAWACO: Cấp nước an toàn, chuyển biến tích cực 15/11/2025 08:33

(PLO)- Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã có nhiều nỗ lực trong việc đảm bảo cấp nước an toàn, giảm thất thoát nước phục vụ người dân TP.HCM.

Năm 2025 đánh dấu một chặng đường quan trọng của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn trong công tác đảm bảo cấp nước an toàn, giảm thất thoát, thất thu và nâng cao chất lượng nước phục vụ người dân TP.HCM. Với định hướng hiện đại hóa, số hóa quản lý, cùng tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, SAWACO tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong hệ thống hạ tầng thiết yếu của đô thị đặc biệt.

SAWACO giám sát chất lượng nước liên tục qua Trung tâm vận hành hệ thống cấp nước. Ảnh: SAWACO

Cấp nước an toàn, ổn định cho người dân TP.HCM

Theo SAWACO, tính đến tháng 10-2025, SAWACO đã đảm bảo tỉ lệ 100% dân cư đô thị và nông thôn được cung cấp và tiếp cận nước sạch với tổng công suất cấp nước đạt 2,35 triệu m³/ngày đêm.

Đây là kết quả từ nỗ lực đồng bộ giữa các đơn vị thành viên trong toàn tổng công ty. Bao gồm từ sản xuất, truyền tải, phân phối đến dịch vụ khách hàng cùng các chương trình đầu tư, cải tiến công nghệ và nâng cao năng lực vận hành hệ thống.

Không chỉ vậy, tỉ lệ thất thoát, thất thu nước sạch bình quân đến tháng 9-2025 đạt 12,77%, thấp hơn kế hoạch đề ra (13,6%). Điều này cho thấy hiệu quả rõ rệt của công tác kiểm soát mạng lưới và giảm thất thoát chủ động trên các DMA.

Bên cạnh đó, toàn bộ 100% hệ thống cấp nước đô thị của SAWACO đã xây dựng và triển khai kế hoạch cấp nước an toàn theo quy định, góp phần đảm bảo tính sẵn sàng và khả năng ứng phó trước mọi rủi ro trong hệ thống.

Song song đó, SAWACO còn kiểm soát nguồn nước, bảo vệ tài nguyên nước trong thách thức biến đổi khí hậu, ô nhiễm nguồn nước.

SAWACO tập trung kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước thô ngay từ đầu vào. Hệ thống giám sát chất lượng nước liên tục được trang bị tại các trạm bơm, giúp ghi nhận, phân tích và cảnh báo tức thời các chỉ tiêu quan trọng. Đồng thời, SAWACO thực hiện quan trắc định kỳ theo các quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt và nước ngầm.

Một trong những điểm sáng nổi bật của năm 2025 là việc SAWACO tiếp tục nâng cấp và hướng đến tự động hóa toàn bộ hệ thống sản xuất và cung cấp nước sạch.

Hệ thống SCADA và GIS được vận hành hiệu quả giúp kiểm soát áp lực, lưu lượng, rò rỉ và chất lượng nước theo thời gian thực. Các nhà máy nước đều được trang bị thiết bị giám sát trực tuyến, quản lý hóa chất xử lý và bảo trì máy móc theo kế hoạch định kỳ, đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định.

Đặc biệt, SAWACO còn triển khai các phương án cấp nước khẩn cấp trên toàn mạng lưới, sẵn sàng ứng phó với các tình huống như ngưng nước trên diện rộng hoặc sự cố nhà máy. Phương án điều tiết cụm cấp nước Thủ Đức và Tân Hiệp đã chứng minh hiệu quả trong thực tiễn, đảm bảo nguồn nước liên tục cho hơn 10 triệu dân TP.

Với định hướng "Phát triển bền vững - Vì một TP an toàn nguồn nước", SAWACO không ngừng đổi mới, hiện đại hóa và gắn kết cộng đồng trong từng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giảm khai thác nước ngầm, giảm thất thoát nước

Theo SAWACO, công tác chống thất thoát nước sạch luôn là nhiệm vụ trọng tâm của SAWACO trong suốt nhiều năm qua. Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp từ tách mạng, quản lý DMA, kiểm soát áp lực, dò bể chủ động đến ứng dụng công nghệ giám sát SCADA và GIS, tỉ lệ thất thoát đã liên tục giảm qua từng năm.

Các đơn vị thành viên tăng cường thay thế đồng hồ nước, hạ cỡ đồng hồ không phù hợp, kiểm soát gian lận. Đồng thời chú trọng công tác quản lý chất lượng vật tư, nâng cao kỹ năng sửa bể và đào tạo lực lượng kỹ thuật chuyên trách. Dù còn những khó khăn do hạ tầng cũ và địa hình phức tạp, song kết quả đạt được cho thấy nỗ lực kiên định và tinh thần sáng tạo của toàn thể đội ngũ SAWACO.

SAWACO cũng thực hiện lộ trình của UBND TP.HCM, giảm khai thác nước ngầm từ 100.000 m³/ngày xuống còn 36.000 m³/ngày. Dự kiến sẽ còn 30.000 m³/ngày trong thời gian tới. Cùng với đó, nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động người dân trám lấp giếng và chuyển sang sử dụng nước máy đã được phối hợp triển khai sâu rộng với các quận, huyện.

Với những nỗ lực trên, năm 2026 SAWACO đặt mục tiêu duy trì tỉ lệ thất thoát dưới 13,6% và tiếp tục cập nhật, hoàn thiện chương trình cấp nước an toàn cho toàn hệ thống.

Đồng thời, tổng công ty sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng công nghệ xử lý tiên tiến phù hợp với điều kiện (nguồn nước thô và nguồn lực) tại TP.HCM, xây dựng hồ chứa nước sạch trong đô thị và ứng dụng phần mềm giám sát chất lượng nước theo thời gian thực.

Các kế hoạch dài hạn cũng hướng đến việc bảo vệ nguồn nước trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai, tăng cường phối hợp liên ngành, liên địa phương trong quản lý lưu vực, cũng như đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ triển khai các dự án cấp nước an toàn của TP.

Với định hướng “Phát triển bền vững - Vì một TP an toàn nguồn nước”, SAWACO không ngừng đổi mới, hiện đại hóa và gắn kết cộng đồng trong từng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thành quả năm 2025 là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và sự đoàn kết của toàn thể cán bộ, công nhân viên SAWACO.•