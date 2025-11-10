SAWACO giám sát chất lượng nước từ nguồn đến mạng lưới 10/11/2025 15:37

(PLO)- Để đảm bảo nguồn nước an toàn, ổn định cho người dân TP.HCM, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) luôn thực hiện giám sát chất lượng nước từ nguồn đến mạng lưới cấp nước.

Theo SAWACO, hiện tổng công suất cấp nước cho toàn TP.HCM đạt gần 2,4 triệu m3/ngày, cho hơn 10 triệu dân TP. Nguồn nước cấp thông qua 2 cụm nhà máy nước Thủ Đức và Nhà máy nước Tân Hiệp.

Với lượng nước trên, SAWACO luôn đặt yêu cầu giám sát chất lượng nước sạch trên toàn hệ thống cấp nước từ nguồn nước thô, tại các nhà máy xử lý nước và trên mạng lưới cấp nước là nhiệm vụ hàng đầu.

Để đảm bảo yếu tố trên, SAWACO đã áp dụng khoa học công nghệ, để bảo đảm giám sát kịp thời các biến đổi về chất lượng nước nguồn từ đó có các giải pháp ứng phó kịp thời.

SAWACO giám sát chất lượng nước từ nguồn đến mạng lưới. Ảnh: TN

SAWACO đã lắp đặt các hệ thống giám sát trực tuyến liên tục (hệ thống giám sát online) đối với những chỉ số quan trọng như độ màu, độ đục, hàm lượng hữu cơ, độ mặn..., nhằm đánh giá hiệu quả xử lý nước. Đồng thời trên hệ thống mạng lưới cấp nước sạch được lắp đặt các hệ thống giám sát online tại vị trí trước khi đưa vào hệ thống mạng lưới cung cấp và một số vị trí trọng yếu trên mạng lưới cấp nước nhằm đảm bảo giám sát chất lượng nước tốt nhất.

Ông Trần Kim Thạch, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng nước của SAWACO cho biết định kỳ, SAWACO đều triển khai lấy mẫu nước và kiểm tra định kỳ tại các phòng thí nghiệm đạt chuẩn. Như đối với nước nguồn: lấy mẫu hàng tháng tại vị trí thu nước và dọc theo lưu vực sông sau đó phân tích theo quy định QCVN 08:2023/BTNMT (đối với nguồn nước mặt) và QCVN 09:2023/BTNMT (đối với nguồn nước ngầm) cũng như đột xuất lấy mẫu khi có phát hiện những biến động về nguồn nước thô.

Tất cả các số liệu giám sát được công bố trên website của SAWACO (http//:www.sawaco.com.vn); các kết quả chất lượng nước giám sát đều 100% đạt theo quy định của Bộ Y tế (QCVN 01-1:2024/BYT).

Ngoài ra, để bảo đảm chất lượng nước cấp cho TP, UBND TP giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP triển khai công tác giám sát chất lượng nước độc lập và được giám sát theo hướng dẫn tại thông tư số 52/2024/TT-BYT. Các kết quả giám sát này được cung cấp trên trang web của Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố (theo số liệu từ đầu năm 2025 đến nay các mẫu được giám sát đều đạt theo quy định).

Định kỳ hàng năm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP lên kế hoạch và thực hiện ngoại kiểm, kiểm tra giám sát độc lập chất lượng nước từ nguồn đến mạng theo quy định hiện hành của Nhà nước, nếu có vị trí không đạt sẽ gửi cho SAWACO để phối hợp xử lý.

Khi nhận thấy có sự cố bất thường, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP cùng với Sở ngành chức năng sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất để bảo đảm chất lượng nước cho người dân sử dụng.

Đặc biệt, các nhà máy xử lý nước của SAWACO được áp dụng theo quy trình công nghệ xử lý nước được nhiều nơi áp dụng. Đơn cử như: Sử dụng hoá chất để loại bỏ các tạp chất có trong nguồn nước (các cặn phù sa, các hợp chất hữu cơ như TOC, COD,…), đối với nguồn nước còn tồn tại các kim loại nặng (như sắt, mangan,…) còn dùng thêm chất ôxi hoá mạnh để đảm bảo được loại bỏ tại công trình lắng, lọc.

Sau khi chất lượng nước được xử lý đảm bảo sẽ châm hoá chất để loại bỏ các vi sinh vật có thể gây bệnh cho cộng đồng. Ngoài ra, khi các thiết bị online đầu nguồn phát hiện ô nhiễm có khả năng ảnh hưởng đến quy trình xử lý nước thông thường, SAWACO sẽ kích hoạt các phương án xử lý nước khẩn cấp như bổ sung thêm hoá chất nếu cần, hoặc bổ sung thêm than hoạt tính,…Từ đó, nhằm đảm bảo chất lượng nước sạch luôn được đảm bảo theo quy định.

Đối với các đơn vị mua bán sỉ nước sạch, các đơn vị sẽ thực hiện sẽ giám sát chất lượng nước theo Thông tư 52/2024/TT-BYT ngày 31-12-2024 và QCVN 01-1:2024/BYT. Song song đó, SAWACO cũng giám sát hàng ngày tại phòng thí nghiệm chất lượng nước sạch của các đơn vị này trước khi hòa mạng vào mạng lưới chung.

Ngoài ra, khi có sự cố tại các Nhà máy nước và trên mạng lưới, SAWACO sẽ tăng cường giám sát chất lượng nước trên hệ thống đặc biệt tại vị trí xảy ra sự cố.

Khi có phản ánh của khách hàng về chất lượng nước, SAWACO sẽ phối hợp và lấy mẫu kiểm tra chất lượng nước. Khi có sự cố tại nguồn nước, nhà máy nước hoặc trên mạng lưới cấp nước, SAWACO sẽ có báo cáo đột xuất cho các cơ quan, Sở ngành chức năng có liên quan.