TP.HCM chuyển đổi 169 xe buýt điện 27/02/2026 14:20

(PLO)- TP.HCM đồng loạt chuyển đổi 169 xe buýt điện mới cho 9 tuyến, đây là tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình vận tải công cộng.

Sáng 27-2, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (GTCC), Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức lễ công bố chuyển đổi 169 xe buýt điện trên 9 tuyến xe buýt tại TP.HCM.

Ông Phạm Ngọc Dũng - Giám đốc Trung tâm Quản lý GTCC cho biết thời gian qua TP.HCM đã từng bước triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt. Trong đó có việc chuyển đổi đoàn phương tiện tại TP.

TP.HCM chuyển đổi 169 xe buýt điện mới.

Đến nay, TP.HCM có khoảng hơn 2.325 phương tiện, trong đó phương tiện xanh sạch thân thiện môi trường chiếm khoảng hơn 48%. Việc chuyển đổi sử dụng xe buýt năng lượng điện là phù hợp với chủ trương của Chính phủ cũng như UBND TP.HCM và tiến tới năm 2030 là 100% phương tiện giao thông cộng sử dụng năng lượng xanh sạch thân thiện môi trường.

Việc chuyển đổi xe buýt điện mới góp phần chuyển đổi giao thông công cộng theo hướng xanh, bền vững.

Tại buổi lễ, ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định thực hiện Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh trong ngành GTVT. Vì vậy, TP.HCM đang nỗ lực phát triển GTCC theo hướng xanh và bền vững nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.

Ông An cho biết hiện nay, trên địa bàn TP có 66/180 tuyến xe buýt sử dụng năng lượng sạch với tổng cộng 1.082 xe.

TP đề ra mục tiêu đến năm 2030, 100% phương tiện GTCC sử dụng năng lượng xanh, thân thiện với môi trường. Việc chuyển đổi phương tiện sang sử dụng năng lượng sạch, đặc biệt là xe buýt điện là một bước đi quan trọng, phù hợp với định hướng phát triển đô thị xanh của TP.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng đề nghị VinBus tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất tổ chức khai thác đúng biểu đồ chạy xe và không ngừng cải thiện chất lượng phục vụ, không ngừng nâng cao mức độ hài lòng của người dân.