Người dân có thể đi xe buýt 0 đồng vào mỗi thứ sáu hàng tuần 04/02/2026 16:37

(PLO)- Vào thứ Sáu hàng tuần, hành khách có thể đi xe buýt 0 đồng nếu thanh toán không tiền mặt.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, Sở Xây dựng TP.HCM vừa triển khai các chương trình ưu đãi thanh toán không dùng tiền mặt cho người dân khi đi xe buýt.

Trung tâm cho biết để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong giao thông công cộng, Trung tâm đã phối hợp cùng các đơn vị cung ứng ví điện tử gồm VNPT Money, Viettel Money, ShopeePay và ZaloPay triển khai chuỗi chương trình ưu đãi dành cho hành khách đi xe buýt trong năm 2026.

Người dân có thể đi xe buýt 0 đồng vào thứ Sáu. Ảnh: ĐÀO TRANG

Bắt đầu là chương trình thứ Sáu không tiền mặt - đi buýt 0 đồng. Chương trình này áp dụng vào thứ Sáu hàng tuần, từ tháng 2 đến hết tháng 12. Hành khách thanh toán vé xe buýt bằng các ví điện tử tham gia chương trình được miễn 100% giá vé, tối đa 4 lượt/người/ngày. Chương trình này áp dụng cho VNPT Money, Viettel Money, ShopeePay, ZaloPay.

Đối với các dịp lễ lớn năm 2026, Trung tâm tiếp tục triển khai ưu đãi miễn 100% giá vé xe buýt trong các dịp lễ lớn của đất nước và TP như Lễ 30/4-1/5, Quốc khánh 2/9, Tết Dương lịch và các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng khác trong năm 2026.

Trung tâm cho biết thông qua các chương trình ưu đãi, xe buýt không chỉ là phương tiện đi lại mà đang từng bước trở thành lựa chọn di chuyển thông minh, thân thiện môi trường và tiện ích cho người dân đô thị. Từ đó, góp phần hình thành thói quen thanh toán số, nâng cao chất lượng phục vụ và thể hiện rõ nét sự chuyển mình hiện đại của hệ thống giao thông công cộng TP.