Xử phạt hai tài xế xe buýt vừa lái xe vừa dùng điện thoại 30/01/2026 17:54

(PLO)- Hai tài xế xe buýt tại Khánh Hòa bị người dân ghi lại cảnh sử dụng điện thoại khi đang chở khách và bị lực lượng chức năng xử phạt.

Ngày 30-1, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Trạm CSGT Ninh Hoà đã mời chủ phương tiện và tài xế vi phạm đến làm việc. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về lỗi dùng tay sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Hình ảnh tài xế dùng điện thoại khi đang lái xe được người dân ghi lại, phản ánh đến cơ quan chức năng. Ảnh: GT

Trước đó, từ hình ảnh người dân cung cấp, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác minh hai trường hợp tài xế xe buýt sử dụng điện thoại khi đang lưu thông trên đường.

Trạm CSGT Ninh Hoà xác định hai tài xế vi phạm là ông LHN (38 tuổi) và ông NTA (28 tuổi). Đây là hai người trực tiếp điều khiển phương tiện bị người dân phản ánh.

Hai tài xế làm việc với cảnh sát giao thông. Ảnh: GT

Tại cơ quan công an, ông N và ông A thừa nhận hành vi vi phạm.

Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã lập biên bản xử lý hành vi dùng tay sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện. Với lỗi này, mỗi tài xế bị phạt 4-6 triệu đồng và bị trừ điểm giấy phép lái xe.