Khánh Hòa cho thuê chuyên gia xử lý ô nhiễm từ các bãi rác chôn lấp 30/01/2026 15:37

Ngày 30-1, ông Nguyễn Thanh Hiến, Giám đốc Ban Quản lý phát triển dự án (BQLDA) tỉnh Khánh Hòa, cho biết ban đã báo cáo sơ bộ phương án xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác Rù Rì tại phường Bắc Nha Trang.

Xây đập tràn ngăn rỉ nước thải bãi Rù Rì

Theo ông Hiến, về phương án trước mắt, BQLDA tỉnh Khánh Hòa đã lấy ý kiến các cơ quan chức năng liên quan, thống nhất sẽ đầu tư xây dựng sáu đập tràn bằng bê tông cốt thép dọc theo mương dẫn nước rỉ rác. Mỗi đập cách nhau khoảng 130 m, chiều cao mỗi đập khoảng 2 m, chiều rộng bằng chiều rộng của mương dẫn nước (trung bình 5 m). Tổng chi phí cho phương án này dự kiến khoảng 1,5 tỉ đồng.

Bãi rác Rù Rì đã ngưng hoạt động nhưng nước rỉ từ đây đang gây ô nhiễm môi trường nhiều năm qua. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo ông Hiến, ở phương pháp này, trên mương dẫn nước rỉ rác của bãi rác Rù Rì sẽ hình thành năm hồ sinh học kết hợp thực vật thủy sinh, thể tích mỗi hồ khoảng 1.300 m3.

Điều này nhằm hạn chế ô nhiễm cho các khu dân cư ở hạ nguồn, giảm chi phí bơm nước thải về trạm xử lý nước thải Lương Hòa, đồng thời giảm chi phí xử lý ô nhiễm bằng vôi và chế phẩm sinh học như hiện tại.

Còn để xử lý triệt để nước rỉ rác bãi rác Rù Rì, phục hồi môi trường và tạo quỹ đất sạch, BQLDA tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị UBND tỉnh xem xét kêu gọi nhà đầu tư, đầu tư xây dựng dự án nhà máy điện rác tại bãi chôn lấp Lương Hòa.

Dự án này sẽ giải quyết được vấn đề rác đang tồn đọng ở bãi rác Rù Rì và bãi chôn lấp Lương Hòa hiện nay (giảm tối đa chi phí vận chuyển) và rác thu gom tại các khu vực phía bắc tỉnh Khánh Hòa sau khi nhà máy điện rác Cam Lâm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Thuê chuyên gia nếu cần thiết

UBND tỉnh Khánh Hòa đã có thông báo kết luận của Phó chủ tịch tỉnh Lê Huyền sau khi nghe BQLDA tỉnh báo cáo phương án xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác Rù Rì.

Nước thải đen ngòm chảy vào khu dân cư. Ảnh: XUÂN HOÁT

UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất cho phép BQLDA tỉnh xây dựng đề cương, dự toán kinh phí về nhiệm vụ xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Rù Rì.

BQLDA tỉnh phải đánh giá đầy đủ hiện trạng, nghiên cứu giải pháp tách dòng nước mưa để giảm thiểu lượng nước mặt chảy tràn vào bãi rác bảo đảm việc xử lý đạt hiệu quả cao, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn kéo dài, hoàn thành nhiệm vụ trước 31-3.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao trách nhiệm nhanh chóng hoàn thành việc phân vùng thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn toàn tỉnh. Trường hợp không đủ nhân lực, khả năng thực hiện nhiệm vụ thì thuê chuyên gia, đơn vị tư vấn có kinh nghiệm thực hiện.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan rà soát, làm việc với Công ty CP thành phố mới KH (chủ đầu tư nhà máy điện rác Cam Lâm) để xác định phạm vi tiếp nhận, xử lý rác của nhà máy có bao gồm rác tồn đọng tại bãi rác Rù Rì đã đóng cửa hay không và phương án tiếp nhận, xử lý ra sao.

Từ đó, nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý tổng thể, nhằm xử lý triệt để nguồn phát sinh nước rỉ rác tại các bãi chôn lấp không chỉ riêng ở bãi rác Rù Rì; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trước 15-2.

Nước rỉ từ bãi rác Rù Rì chạy qua khu dân cư, chảy thẳng ra biển vịnh Nha Phu. Ảnh: XUÂN HOÁT

Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền cũng yêu cầu Sở NN&MT chủ trì, tổ chức kiểm tra thực tế toàn bộ các bãi chôn lấp và hệ thống xử lý nước rỉ rác trên địa bàn tỉnh. Điều này nhằm để rà soát, đánh giá, đề xuất xử lý, đảm bảo mục tiêu giảm dần việc chôn lấp rác thải, chấm dứt hoàn toàn việc chôn lấp trong tương lai.

Đồng thời, xử lý triệt để các bãi rác chôn lấp không hợp vệ sinh thông qua các dự án nhà máy xử lý rác với công nghệ hiện, đại đảm bảo việc đóng cửa các bãi chôn lấp trên địa bàn, cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng quy định pháp luật.

Như PLO đã phản ánh, nhiều năm qua, người dân khu vực phường Bắc Nha Trang phải sống chung với cảnh nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối thoát ra từ bãi rác Rù Rì.

Theo người dân, ngày nắng nước thải còn ít, hễ trời mưa là cả dòng suối đen ngòm, hôi thối từ trên cao đổ ầm ầm về khu dân cư, sau đó chảy thẳng ra biển. Người dân ở phường Bắc Nha Trang nhiều lần kiến nghị, nhưng tình trạng này đến nay vẫn không dứt.