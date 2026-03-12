Nghiên cứu làm tuyến metro số 1 nối dài đến sân bay Long Thành theo lệnh khẩn cấp 12/03/2026 09:52

(PLO)- Chính phủ yêu cầu nghiên cứu nối dài metro số 1(Bến Thành - Suối Tiên) đến sân bay Long Thành theo lệnh khẩn cấp.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản liên quan đến việc kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính mới của tỉnh và Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo lệnh khẩn cấp.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Thủ tướng, kiến nghị xem xét chấp thuận cho tỉnh triển khai thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị kéo dài tuyến metro số 1 đến Trung tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành theo lệnh khẩn cấp.

Sau khi xét đề nghị của UBND tỉnh Đồng Nai, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan có liên quan thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan đề xuất các cơ chế đặc thù để triển khai dự án đường sắt đô thị kéo dài tuyến metro số 1 đến sân bay Long Thành.

Chính phủ yêu cầu nghiên cứu làm metro Bến Thành - Suối Tiên nối dài đến sân bay Long Thành. Ảnh: VŨ HỘI.

Dự án metro số 1 nối dài có tổng chiều dài tuyến khoảng 41,4 km với điểm đầu nằm tại ga S0 tại Tân Vạn, điểm cuối tại sân bay quốc tế Long Thành. Hướng tuyến bắt đầu từ ga S0, tuyến đi theo quy hoạch, vượt sông Đồng Nai và đi dọc Quốc lộ 1, kết nối vào nhà ga S1 của Trung tâm hành chính mới.

Sau đó, tuyến đi theo hành lang quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa - Long Thành, dọc theo ĐT.771, cắt qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kết nối vào nhà ga SA; tiếp tục theo hành lang quy hoạch dành cho các tuyến đường sắt đi vào sân bay Long Thành.

Dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP) với tổng mức đầu tư 60.261 tỉ đồng (trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự kiến khoảng 4.323,2 tỉ đồng). Thời gian thực hiện dự kiến từ 2026-2029.