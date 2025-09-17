Các phương án kéo dài tuyến metro về sân bay Long Thành và Trung tâm Đồng Nai 17/09/2025 17:39

Ngày 17-9, liên danh nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng DonaCoop và Tập đoàn VinaCapital đã đề xuất phương án hướng tuyến dự án kéo dài metro Bến Thành - Suối Tiên (tuyến metro số 1) về Trấn Biên (TP Biên Hoà cũ) và sân bay Long Thành, phát triển mô hình đô thị TOD theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo đại diện đơn vị tư vấn Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI SOUTH) dự án kéo dài tuyến metro số 1 về Trấn Biên, sân bay Long Thành có tổng chiều dài tuyến khoảng 38,5km.

Tuyến này dự kiến gồm 3 đoạn: Tuyến từ ga S0 (phường Đông Hòa, TP.HCM) đến trung Tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Nai (KCN Biên Hòa 1) khoảng 6,5km; đoạn tuyến từ Trung tâm hành chính mới của tỉnh đến đường trục trung tâm TP Biên Hòa (cũ) khoảng 5km và đoạn tuyến từ Trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai đến sân bay Long Thành khoảng 27km.

Các phương án xây dựng tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên kết nối sân bay Long Thành và Trung tâm Đồng Nai. Ảnh: Thuận Văn.

Trong đó, đoạn tuyến từ ga S0 đến trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai dự kiến được triển khai theo phương án đi trên cao nhằm giảm chi phí xây dựng. Đối với đoạn từ Trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai vào trung tâm Biên Hòa (cũ) dự kiến sẽ xây dựng đi ngầm vì đô thị dày đặc.

Theo đơn vị tư vấn, đối với tuyến này có 2 đoạn đang được cân nhắc đề xuất các phương án đầu tư. Trong đó, đoạn qua khu vực đất Quốc phòng của Lữ đoàn 972 (phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai), đơn vị tư vấn đưa ra phương án hướng tuyến đi cắt ngang qua khu đất quân sự dài khoảng 2km thay vì đi vòng qua khu đất này sẽ dài hơn 4km. Như vậy, chi phí đầu tư sẽ giảm đáng kể.

Đối với đoạn cuối tuyến, do sân bay Long Thành không có quỹ đất bố trí nên đơn vị tư vấn chọn phương án 2: Sau khi đi qua nút giao đường 319, rẽ trái, song song với bên trái đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, sau đó rẽ phải, vượt qua đường sắt tốc độ cao và đường tỉnh 769, đi dọc kênh Bà Ký và kết nối vào ga S16 (dài 8,7km). Cách làm này sẽ giảm chi phí đầu tư xây dựng vì chiều dài kết nối đến sân bay Long Thành ngắn hơn.



Theo liên danh nhà đầu tư, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 65.000 tỉ đồng, chưa kể chi phí giải phóng mặt bằng. Công tác giải phóng mặt bằng sẽ do Nhà nước thực hiện.

Trước những đề xuất trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà giao Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai phối hợp với liên danh nhà đầu tư, đơn vị tư vấn nghiên cứu xử lý các vấn đề liên quan đến đất quốc phòng, quy hoạch nếu có.