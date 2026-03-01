Cục Hàng không chỉ đạo nóng trước căng thẳng Trung Đông 01/03/2026 12:01

Trước tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang nghiêm trọng, Cục Hàng không vừa có văn bản yêu cầu toàn ngành bảo đảm tuyệt đối an toàn hàng không. Đồng thời, duy trì hoạt động vận tải thông suốt, hạn chế rủi ro cho hành khách và hãng bay.

Theo Cục Hàng không, các hoạt động quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran đang diễn biến phức tạp. Nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động hàng không dân dụng là hiện hữu. Vì vậy, các đơn vị phải theo dõi sát tình hình, chủ động ứng phó.

Cục giao Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam xây dựng giải pháp điều hành bay phù hợp. Đặc biệt với các chuyến bay phải điều chỉnh lịch do tác động của chiến sự. Đơn vị này phải bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho các hãng và cơ quan liên quan để phục vụ công tác điều hành an toàn.

Các hãng hàng không được giao nhiệm vụ đánh giá các rủi ro để điều chỉnh chuyến bay.

﻿Ảnh: V.LONG

Các hãng hàng không trong và ngoài nước được yêu cầu thường xuyên cập nhật tình hình xung đột tại Trung Đông, nhất là liên quan đến Iran và các nước đóng cửa không phận. Chủ động đánh giá nguy cơ tiềm ẩn và mức độ ảnh hưởng đến các đường bay quốc tế, trong đó có các tuyến nối châu Âu - châu Á thường đi qua khu vực này.

Hãng bay phải cập nhật đầy đủ các cảnh báo an toàn, khẩn cấp (NOTAM) và thông tin từ nhà chức trách hàng không các nước, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu cùng các nguồn chính thức khác. Trên cơ sở đó đưa ra quyết định khai thác phù hợp.

Các hãng phải chủ động đánh giá rủi ro. Kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác, phương án bay và lựa chọn đường bay thay thế khi cần thiết. Tuyệt đối không để máy bay bay qua khu vực xung đột hoặc vùng trời có nguy cơ cao.

Khi có thay đổi lịch khai thác do ảnh hưởng chiến sự, hãng phải thông tin đầy đủ cho hành khách. Cùng với đó, thực hiện nghiêm nghĩa vụ theo quy định pháp luật; cung cấp bảng giờ bay mới, giải thích rõ nguyên nhân để hạn chế bất tiện.

Đối với hãng khai thác đi, đến Việt Nam, khi điều chỉnh kế hoạch bay phải kịp thời báo cáo Cục Hàng không để phối hợp xử lý.

Phòng Vận tải hàng không được giao chủ trì theo dõi tình hình. Đơn vị này phối hợp với đại diện các hãng có đường bay bị ảnh hưởng để tổng hợp kế hoạch khai thác. Đồng thời, tham mưu lãnh đạo Cục các biện pháp quản lý, điều hành nhằm bảo đảm an toàn, an ninh và trật tự tại các cảng hàng không.

Cục cũng yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, các cảng hàng không quốc tế và các Cảng vụ hàng không miền Bắc, Trung, Nam tăng cường theo dõi. Phối hợp chặt chẽ với hãng và đơn vị phục vụ mặt đất trong công tác phục vụ hành khách.

Các đơn vị phải chủ động xây dựng phương án hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng do thay đổi lịch bay, hủy chuyến hoặc điều chỉnh đường bay; bảo đảm duy trì an ninh, an toàn, trật tự tại khu vực cảng. Trường hợp phát sinh tình huống vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo Cục để được chỉ đạo.

Ngày 28-2, Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran. Sau đó, Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Israel lần lượt công bố đóng cửa hoặc hạn chế không phận để bảo đảm an ninh quốc gia.

Nhiều cảng hàng không lớn trong khu vực như Dubai, Abu Dhabi và Doha cũng tạm dừng hoặc hạn chế khai thác. Nguyên nhân do lệnh đóng không phận và nguy cơ mất an toàn đối với hoạt động hàng không dân dụng.

Diễn biến này gây gián đoạn lớn đối với mạng bay toàn cầu. Nhiều hãng hàng không quốc tế đã hủy hoặc điều chỉnh lịch khai thác. Các tuyến đi, đến Trung Đông và đường bay nối châu Âu - châu Á qua khu vực này bị ảnh hưởng nặng nề.