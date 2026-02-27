Tháo gỡ biển báo giới hạn tốc độ bất cập trên Quốc lộ 19 27/02/2026 19:11

(PLO)-Năm biển báo giới hạn tốc độ 40 km/giờ trên Quốc lộ 19 chưa phù hợp đã được tháo bỏ.

Ngày 27-2, ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, cho biết ban đang phối hợp các đơn vị chức năng điều chỉnh, tháo gỡ các biển báo giới hạn tốc độ chưa phù hợp trên Quốc lộ 19.

Đến nay, đoạn tuyến do Công ty BOT 36.71 (thuộc Tổng công ty 36, Bộ Quốc phòng) đã gỡ bỏ các biển hạn chế tốc độ 40 km/giờ trên Quốc lộ 19 do doanh nghiệp quản lý.

Đối với đoạn tuyến do Ban Quản lý dự án 2- Bộ Xây dựng, chủ đầu tư dự án mở rộng và nâng cấp Quốc lộ 19, đơn vị vẫn đang rà soát, từng bước tháo gỡ các biển báo bất cập.

Một biển giới hạn tốc độ 40 km/giờ chưa phù hợp trên quốc lộ 19 được tháo bỏ. Ảnh: ĐT.

Công ty BOT 36.71 đã gỡ bỏ 5 năm biển giới hạn tốc độ 40 km/giờ qua khu vực trường học, năm biển báo hết hạn chế tại các vị trí này.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan rà soát, tháo dỡ các biển hạn chế tốc độ bất hợp lý trên Quốc lộ 19 gây ức chế cho người tham gia giao thông.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai có văn bản đôn đốc các đơn vị quản lý tuyến Quốc lộ 19 tháo dỡ các biển hạn chế tốc độ bất hợp lý.

Lực lượng chức năng kiểm tra biển báo tại các khu vực trường học trên quốc lộ 19.

PLO có nhiều tin bài phản ánh biển báo giới hạn tốc độ dày đặc trên Quốc lộ 19 gây bức xúc đối với người tham gia giao thông. Trên Quốc lộ 19 có rất nhiều biển báo giới hạn tốc độ được bố trí dày đặc, duy trì tốc độ 40-50 km/giờ, trong khi thiết kế tốc độ chung toàn tuyến 80 km/giờ.

Biển báo giới hạn tốc độ 30 km trên quốc lộ 19.

Một đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai đã trực tiếp từ Quy Nhơn đi Pleiku với quảng đường 167 km, ghi nhận có đến 42 biển báo giới hạn tốc độ nhằm chứng minh biển báo trên Quốc lộ 19 dày đặc, gây phiền hà rất lớn cho nhân dân.