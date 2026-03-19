Sân bay Nội Bài, Đà Nẵng thăng hạng trong top 100 tốt nhất thế giới 19/03/2026 14:16

(PLO)- Bảng xếp hạng sân bay tốt nhất thế giới năm 2026 của Skytrax ghi nhận Sân bay Nội Bài và Sân bay Đà Nẵng đều tăng bậc. Trong khi đó, Sân bay Tân Sơn Nhất không có tên trong top 100.

Tổ chức Skytrax vừa công bố bảng xếp hạng sân bay toàn cầu năm 2026 (World Airport Awards 2026). Kết quả cho thấy Việt Nam có hai đại diện lọt top 100 là Nội Bài và Đà Nẵng.

Cụ thể, Nội Bài vươn lên vị trí 71, tăng 8 bậc so với năm 2025. Trong khi đó, sân bay Đà Nẵng tăng 9 bậc, lên vị trí 75. Đây là mức cải thiện đáng kể, cho thấy chất lượng dịch vụ tại hai cảng hàng không lớn của Việt Nam đang được nâng lên rõ rệt.

Ngược lại, sân bay Tân Sơn Nhất dù đã đưa vào khai thác nhà ga T3 vẫn chưa thể góp mặt trong danh sách 100 sân bay tốt nhất thế giới năm nay.

Sân bay Nội Bài được trang bị nhiều thiết bị làm thủ tục, kiểm tra an ninh hàng đầu thế giới.

Theo Skytrax, bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên đánh giá của hàng triệu hành khách toàn cầu. Các tiêu chí chấm điểm gồm chất lượng dịch vụ, tiện nghi và quy trình vận hành tại sân bay.

Ngày 19-3, đại diện Nội Bài cho biết việc thăng hạng năm 2026 gắn với quá trình nâng cấp hạ tầng đồng bộ. Cảng đã cải tạo, mở rộng khu vực làm thủ tục tại cả hai nhà ga, giúp tối ưu không gian và tăng công suất khai thác, giảm tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, hệ thống thiết bị công nghệ cũng được đầu tư mới. Từ khu vực check-in, soi chiếu an ninh đến băng chuyền hành lý đều được nâng cấp, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi của hành khách.

“Chúng tôi xem vị trí thứ 71 là động lực để tiếp tục đổi mới. Nội Bài sẽ không ngừng nâng cấp để mỗi hành trình qua cửa ngõ Thủ đô là một trải nghiệm trọn vẹn” - đại diện cảng cho biết.

Tương tự, đại diện sân bay Đà Nẵng cho hay sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ, mở rộng hợp tác quốc tế. Mục tiêu là trở thành trung tâm hàng không quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch của thành phố và cả nước.