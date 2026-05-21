TP.HCM trình HĐND TP dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu trong tháng 6 21/05/2026 18:36

(PLO)- Dự kiến, UBND TP.HCM sẽ trình HĐND TP dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu vào tháng 6 này.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh tại cuộc họp về tiến độ triển khai dự án xây dựng đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu.

Theo đó, lãnh đạo TP.HCM đánh giá đây là dự án có quy mô đầu tư lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp và giữ vai trò chiến lược trong định hướng phát triển kinh tế biển của TP.

UBND TP yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình HĐND TP.HCM xem xét trong tuần đầu tháng 6-2026.

UBND TP cũng yêu cầu quá trình triển khai dự án thực hiện theo tinh thần “vừa làm, vừa nghiên cứu, vừa hoàn thiện hồ sơ”.

Hiện vẫn còn nhiều nội dung cần tiếp tục rà soát như điều chỉnh quy hoạch, phương án tài chính, quỹ đất thanh toán và các thủ tục pháp lý liên quan. Vì vậy, thời gian chuẩn bị chỉ còn rất ngắn trong khi khối lượng công việc, hồ sơ pháp lý cần hoàn thiện còn nhiều.

Dự án đường vượt biển sẽ được trình HĐND TP.HCM trong tháng 6. Ảnh: Sở Xây dựng cung cấp

Các đơn vị cần chủ động gửi trước các nội dung đã hoàn thiện đến các thành viên Hội đồng thẩm định và các cơ quan liên quan để nghiên cứu, góp ý, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Tài chính liên quan công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu. Đồng thời, sở này phải hướng dẫn các địa phương liên quan hoàn thiện thủ tục điều chỉnh, cập nhật các đồ án quy hoạch phân khu bị ảnh hưởng bởi dự án tại khu vực Cần Giờ và Vũng Tàu.

Theo đề xuất mới nhất, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dài khoảng 14 km, gồm gần 3,9 km hầm vượt biển và hơn 8 km cầu vượt biển, quy mô 6 làn xe. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 93.000 tỉ đồng theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).