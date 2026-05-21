TP.HCM lên phương án để di dời thêm 20.000 căn nhà ven kênh 21/05/2026 18:35

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị các địa phương đề xuất danh mục dự án để thực hiện cải tạo, chỉnh trang, di dời nhà trên và ven sông kênh rạch.

Ngày 21-5, Sở Xây dựng TP.HCM có văn bản đề nghị các địa phương rà soát, đề xuất danh mục dự án cải tạo, di dời thêm 20.000 căn nhà trên và ven sông, kênh, rạch trên địa bàn TP.

TP.HCM lên phương án để di dời thêm 20.000 căn nhà ven kênh rạch. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và tiếp tục nâng tổng số 40.000 căn nhà được di dời theo chỉ tiêu của Chỉ thị số 45/CT-UBND, Sở Xây dựng đề nghị các UBND các phường, xã rà soát các tuyến kênh rạch theo danh mục.

Trên cơ sở rà soát, các địa phương sẽ đề xuất danh mục dự án để thực hiện cải tạo, chỉnh trang, di dời.

Trong đó, các địa phương phải cập nhật phương án tuyến dự án. Đồng thời đưa ra dự kiến tổng tổng mức đầu tư, chi phí bồi thường, tái định cư, chi phí xây lắp...

Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường, xã rà soát, thực hiện các nội dung nêu trên và có văn bản gửi về Sở Xây dựng trước ngày 25-5 để tổng hợp, tham mưu UBND TP.

Tại Chỉ thị số 45/CT-UBND Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý kiến chỉ đạo như sau: TP khẩn trương rà soát, xây dựng lộ trình di dời nhà trên và ven kênh rạch, điều chỉnh chỉ tiêu di dời từ 20.000 lên 40.000 căn, gắn với chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường.

Sở Xây dựng TP.HCM được giao chủ trì tham mưu triển khai các giải pháp giảm chống ngập và di dời nhà trên, ven kênh rạch...