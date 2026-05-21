Tây Ninh: Triệt phá đường dây sản xuất hơn 70 tấn phân bón giả 21/05/2026 13:33

(PLO)-Công an tỉnh Tây Ninh vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn, thu giữ hơn 70 tấn hàng.

Ngày 21-5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người tham gia chính trong đường dây sản xuất, tiêu thụ phân bón giả mạo nhãn hiệu với quy mô lớn.

Theo cơ quan công an, đây là đường dây hoạt động có tổ chức, mang tính chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh với nhiều đối tượng tham gia. Các bị can cùng những người liên quan được xác định đã “núp bóng doanh nghiệp” để thực hiện hành vi sản xuất, tiêu thụ phân bón giả mạo nhãn hiệu được Nhà nước bảo hộ nhằm thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn.

3 người tham gia chính vào đường dây, tổ chức phạm tội bị công an bắt giữ. Ảnh: CATN

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ kết hợp rà soát các đối tượng nghi vấn tại địa bàn trọng điểm, giáp ranh, ngày 12-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Đức Hòa đồng loạt khám xét trụ sở chính của một công ty chuyên sản xuất phân bón tại Cụm công nghiệp L.H, thuộc xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng cũng khám xét thêm 5 địa điểm dùng để tập kết, trung chuyển và tiêu thụ hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và TP.HCM. Tại các điểm kiểm tra, công an bắt quả tang nhiều đối tượng đang thực hiện hành vi sản xuất phân bón giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng “BACONCO” thương hiệu đã được Công ty TNHH BACONCO đăng ký bảo hộ.

Công an tiến hành kiểm tra thu giữ tang vật. Ảnh: CATN

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 70 tấn phân bón giả mạo nhãn hiệu có danh tiếng, với tổng giá trị tang vật ước tính hơn 1,5 tỉ đồng. Ngoài số lượng phân bón giả rất lớn, công an còn thu giữ, niêm phong nhiều máy móc, thiết bị, tem nhãn, công cụ, phương tiện cùng hồ sơ, sổ sách liên quan đến hoạt động phạm tội.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để che giấu hoạt động sản xuất hàng giả, đồng thời xây dựng mạng lưới tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành. Hành vi này không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường kinh doanh lành mạnh mà còn tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, quyền lợi của người nông dân và tính cạnh tranh công bằng trên thị trường phân bón.

Công an tỉnh Tây Ninh nhận định việc khởi tố vụ án và bắt giữ các đối tượng có ý nghĩa răn đe mạnh mẽ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng doanh nghiệp cũng như xã hội.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.