Phát hiện 2 doanh nghiệp sản xuất nhiều loại phân bón giả ở Khánh Hòa 17/12/2025 16:15

(PLO)- Kiểm tra hai cơ sở kinh doanh ở xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa, công an phát hiện nhiều sản phẩm phân bón giả được đóng gói mang các nhãn hiệu nổi tiếng.

Ngày 17-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý chủ hai doanh nghiệp trên địa bàn về hành vi sản xuất, kinh doanh phân bón không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Họ gồm ông NTH (38 tuổi, ngụ xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HL TP và ông NTL (32 tuổi, ngụ xã Phước Hữu), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ PBL TP.

Nhiều loại phân bón giả được phát hiện. Ảnh: CA

Thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, ngày 3-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an xã Phước Hà kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn thôn 1 đối với hai cơ sở trên.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai cơ sở đang pha trộn hỗn hợp một số nguyên liệu phục vụ sản xuất phân bón và đóng gói bao bì. Các sản phẩm phân bón giả mang nhiều nhãn hiệu như Humic, phân bón đa vi lượng 10-60-10, MKP Super, đạm cá voi siêu dinh dưỡng, mancozin, canxi bo sữa, siêu lân 86…

Ngoài ra, hai cơ sở này cũng đang lưu trữ khoảng 3.000 sản phẩm phân bón và 3.000 kg nguyên liệu dạng bột chưa pha chế.

Làm việc với công an, ông H và ông L thừa nhận hành vi sản xuất phân bón dù không đủ điều kiện, không được cấp phép về hoạt động sản xuất phân bón theo quy định. Việc này diễn ra từ tháng 9-2025 đến nay.

Việc sản xuất phân bón giả được thực hiện từ tháng 9-2025, đến nay. Ảnh: CA

Về nguyên liệu, chủ hai doanh nghiệp khai tự đặt mua bao bì, nguyên liệu rồi tổ chức pha trộn, đóng gói các sản phẩm phân bón. Họ in tên đơn vị phân phối là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HL TP và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ PBL TP để bán ra thị trường.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã niêm phong, tạm giữ toàn bộ các sản phẩm phân bón, nguyên liệu và phương tiện, máy móc phục vụ sản xuất. Đồng thời, cơ quan này tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.