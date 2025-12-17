Bị bắt sau 7 năm mang súng vào rừng săn thú 17/12/2025 15:10

(PLO)- Người đàn ông ở TP.HCM lên xã hội mua súng, đạn, thuốc súng, khi đang săn bắn thú rừng ở Khánh Hòa thì bị phát hiện.

Ngày 17-12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thành (39 tuổi, ngụ phường Linh Xuân, TP.HCM).

Thành bị bắt để điều tra về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết quả điều tra, tháng 9-2018, Nguyễn Văn Thành lên mạng xã hội tìm kiếm mua súng, đạn, thuốc súng để săn bắn thú rừng.

Cảnh sát tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Văn Thành. Ảnh: AB

Ngày 26-9-2018, Thành mang theo súng, đạn, thuốc súng đến khu vực thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận cũ; nay là xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa) để săn bắn.

Tại đây, Thành bị Hạt Kiểm lâm huyện Ninh Phước (nay là Hạt kiểm lâm Thuận Nam - Ninh Phước) phát hiện.

Tuy nhiên, Thành đã trốn thoát. Đến đầu tháng 12-2025, người này bị bắt giữ.

Sau khi bắt được Thành, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã thu thập, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác định hành vi phạm tội của bị can.