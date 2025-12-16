Bắt nghi phạm tấn công nhân viên cây xăng 16/12/2025 22:40

(PLO)- Do mâu thuẫn, nghi phạm cầm theo hung khí vào cây xăng Thái Anh (xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) tấn công một nhân viên khiến người này bị thương nặng.

Tối 16-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang tạm giữ hình sự Hà Văn Châu (28 tuổi ngụ xã Cam Hiệp tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi giết người.

Nghi phạm Hà Văn Châu. Ảnh: AB

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 15-12, tại cây xăng Thái Anh, thôn Cửu Lợi 3, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, do mâu thuẫn từ trước, Châu đã dùng tấn công ông CML (44 tuổi, ngụ xã Cam Lâm) là nhân viên cây xăng.

Ông L được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Sau khi cấp cứu, ông L đã qua cơn nguy kịch. Về phần Châu, gây án xong đã bỏ trốn.

Sau khi nhận tin về vụ việc, công an xã Cam Lâm đã tổ chức truy xét nghi phạm. Ngay trong đêm, công an đã bắt giữ Châu, thu giữ hung khí gây án.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.