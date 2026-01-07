Bắt tạm giam 6 người tạt sơn, ném chất bẩn đòi nợ 07/01/2026 12:46

(PLO)- Cho vay lãi cao, rồi tạt sơn, ném chất bẩn uy hiếp con nợ, sáu người ngụ tỉnh Ninh Bình vừa bị Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 7-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam sáu người để điều tra về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Các bị can gồm: Phạm Xuân Chiều (34 tuổi), Nguyễn Tiến Đạt (34 tuổi), Trần Thế Tiến (31 tuổi), Lê Đức Kiên (26 tuổi), Trần Duy Ngọc (36 tuổi) và Phạm Mạnh Hùng (31 tuổi, cùng ngụ tỉnh Ninh Bình).

Theo điều tra ban đầu, nhóm này tổ chức cho nhiều người dân tại phường Cao Lãnh, các xã Lấp Vò, Lai Vung, Mỹ Quý, An Long và Tân Long vay tiền với lãi suất cao. Mỗi khoản vay 3 triệu đồng, thời gian góp 25 ngày, mỗi ngày góp 150.000 đồng. Khi đưa tiền, các bị can giữ lại 150.000 đồng tiền phí và 300.000 đồng tiền góp trước hai ngày.

Từ tháng 6-2025, khi người vay không còn khả năng trả tiền hoặc bỏ trốn, nhóm này đến nhà người vay hoặc người thân để ném chai bia, tạt sơn, ném chất bẩn nhằm đe dọa, gây áp lực buộc trả nợ. Hành vi trên khiến nhiều người dân hoang mang, lo sợ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Nhóm bị can có hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản để đòi nợ. Ảnh: CA

Các bị can đã dùng vỏ chai bia ném, tạt sơn, ném chất bẩn để đòi nợ.



Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã xác minh, lập án đấu tranh. Ngày 16-12-2025, lực lượng công an phối hợp Công an xã Bình Hòa (tỉnh An Giang) bắt giữ các bị can tại nhà trọ.

Khám xét nơi ở, công an thu giữ nhiều thùng sơn, mắm tôm, xe mô tô cùng các vật dụng liên quan đến hành vi phạm tội.

Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ các hành vi khác.

Công an tỉnh Đồng Tháp thông báo những ai là nạn nhân của nhóm bị can trên liên hệ trực ban Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp qua số 0693.599.511 để được hướng dẫn, phục vụ công tác điều tra theo quy định.