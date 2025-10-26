Thuê người nghiện ma túy đi tạt sơn để đòi nợ nhưng đưa nhầm địa chỉ 26/10/2025 17:21

(PLO)- Công an phường Chợ Quán (TP.HCM) vừa bắt vụ tạt sơn đòi nợ nhưng nhầm địa chỉ, liên quan một người nghiện ma túy được thuê 600.000 đồng để tạt sơn vào nhà người khác.

Ngày 2-10, Công an phường Chợ Quán (TP.HCM) vừa làm rõ vụ thuê người nghiện đi tạt sơn vào nhà người khác do mâu thuẫn cá nhân nhưng lại đưa nhầm địa chỉ, gây ảnh hưởng đến trật tự địa phương.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 25-10, chị NTL (32 tuổi, ngụ phường Chợ Quán) đến công an phường trình báo việc nhà bị tạt sơn. Trước đó một giờ, chị về nhà thì phát hiện cổng và cửa kính dính sơn đỏ.

Chị L cho biết không có mâu thuẫn hay nợ nần với ai. Sau sự việc, chị đã thuê người dọn rửa, sơn sửa lại với chi phí khoảng 1,5 triệu đồng.

Nhi và Vân tại cơ quan điều tra. Ảnh CA

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Chợ Quán nhanh chóng truy xét và xác định Nguyễn Ngọc Nhi (36 tuổi, sống lang thang) là người thực hiện hành vi tạt sơn. Kết quả kiểm tra cho thấy Nhi dương tính với ma túy.

Nhi khai nhận được Đinh Thu Vân (34 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hội, TP.HCM) thuê với giá 600.000 đồng để tạt sơn vào căn nhà trên.

Nạn nhân sau đó phải thuê người tẩy xóa lớp sơn hết 1,5 triệu đồng. Ảnh: CA

Công an triệu tập, lấy lời khai với Vân. Người này thừa nhận có mâu thuẫn với một người tên Trang – người từng vay Vân 5 triệu đồng nhưng không trả. Trang nói đang ở địa chỉ trên đường NB. Vân tưởng đó là nhà của Trang nên thuê Nhi đến tạt sơn vào nhà để “dằn mặt” Trang. Tuy nhiên, địa chỉ đó lại là nơi ở của chị NTL – người hoàn toàn không liên quan hay quen biết Vân.

Công an phường Chợ Quán đã lập hồ sơ xử lý vụ việc, đưa Nguyễn Ngọc Nhi đi cai nghiện bắt buộc theo quy định. Đồng thời công an cũng củng cố hồ sơ để xử lý Vân về hành vi thuê người tạt sơn.