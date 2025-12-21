Lâm Đồng: 2 vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1 khiến 4 thanh niên thương vong 21/12/2025 19:02

(PLO)- Trong ngày 21-12, trên quãng đường khoảng 6km của Quốc lộ 1 đoạn qua xã Tân Lập (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 2 thanh niên tử vong, 2 thanh niên khác bị thương nặng.

Đến chiều tối 21-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất công tác khám nghiệm trường; trưng cầu giám định pháp y tử thi để điều tra vụ tai nạn giao thông làm 2 thanh niên thương vong tại xã Tân Lập.

Hiện trường vụ va chạm chiều 21-12. Ảnh: PN

Theo đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 21-12, em NQH (16 tuổi, ngụ xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe mô tô 20AF-032...chở bạn là NAD (16 tuổi, ngụ xã Tân Lập) lưu thông hướng Khánh Hoà đi Đồng Nai, khi đến km 1744+830 Quốc lộ 1 xảy ra va chạm với xe tải 86C-12534.

Bước đầu xác định xe tải nói trên do ông Nguyễn Hữu Vũ điều khiển từ trong đường nhánh băng qua đường. Vụ va chạm đã làm em H. tử vong, riêng em D. bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.

Vụ va chạm làm một người tử vong tại chỗ. Ảnh PN.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, cũng trên Quốc lộ 1 thuộc địa bàn xã Tân Lập cũng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.

Theo đó vụ tai nạn xảy ra tại Km1738 Quốc lộ 1, khi xe máy do anh TQB (21 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) điều khiển va chạm với xe máy do một nam thanh niên ngụ TP Cần Thơ) điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Bước đầu xác định cả 2 nạn nhân cùng chung một nhóm đi “phượt”.

Vụ va chạm khiến cả hai người điều khiển xe máy ngã xuống đường và được người dân đưa đi cấp cứu nhưng anh B. đã tử vong, người còn lại bị thương nặng.

Hiện 2 vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.