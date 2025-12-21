Điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong dưới cầu Trần Hưng Đạo 21/12/2025 11:38

(PLO)- Công an đang điều tra vụ phát hiện thi thể người phụ nữ lớn tuổi nổi trên sông Cà Ty, đoạn gần cầu Trần Hưng Đạo, Phan Thiết.

Trưa 21-12, Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng đã bàn giao thi thể bà ĐTT cho gia đình đưa về lo hậu sự sau khi làm các thủ tục theo quy định.

Các ngư dân đang vớt thi thể nạn nhân.

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, nhiều người dân phát hiện thi thể một phụ nữ nổi trên sông Cà Ty, đoạn gần khu vực cầu Trần Hưng Đạo.

Một số ngư dân đậu ghe thuyền gần đó đã đưa thi thể người phụ nữ lên bờ và trình báo cơ quan công an. Lực lượng chức năng sau đó có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và truy tìm tung tích nạn nhân.

Khoảng một giờ sau, người thân đã đến nhận diện và xác định nạn nhân là bà ĐTT, ngụ phường Tiến Thành, Lâm Đồng.

Rất đông người hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

Theo người nhà, bà T sống một mình. Sáng sớm hôm nay, gia đình không thấy bà ở nhà nên tỏa đi tìm kiếm thì nhận được thông tin đau lòng trên.

Vụ việc đang được Công an phường Phan Thiết phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra làm rõ nguyên nhân.