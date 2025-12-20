Rà soát các trung tâm bảo trợ xã hội để truy tìm Mai Đồng - người bị truy nã trên toàn quốc 20/12/2025 10:41

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng đã rà soát các cơ sở, trung tâm bảo trợ xã hội để phối hợp truy tìm người bị truy nã Mai Đồng.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản phản hồi Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Huế liên quan việc rà soát, xác minh đối tượng bị truy nã toàn quốc có tên Mai Đồng.

Theo đó, cuối tháng 11, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng nhận được công văn từ Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Huế đề nghị phối hợp rà soát, xác minh thông tin về đối tượng Mai Đồng, người đang bị truy nã toàn quốc.

Ngay sau đó, Sở Y tế đã có công văn gửi đến tất cả các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu là kiểm tra danh sách quản lý, chăm sóc để xem đối tượng này có đang "ẩn mình" tại các trung tâm bảo trợ hay không.

Sau quá trình kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống dữ liệu và đối chiếu đặc điểm nhận dạng, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết từ tháng 1 đến nay, tất cả các cơ sở trợ giúp xã hội, trung tâm bảo trợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng không tiếp nhận bất kỳ ai có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với người mà Công an TP Huế đã cung cấp.

Theo hồ sơ vụ án, Mai Đồng (26 tuổi, quê quán Phú Lộc, Thừa Thiên Huế cũ) bị Công an TP Huế ra quyết định truy nã toàn quốc từ ngày 24-9 về tội trộm cắp tài sản.

Việc rà soát tại các cơ sở y tế và trợ giúp xã hội là một trong những biện pháp nghiệp vụ quan trọng nhằm ngăn chặn tội phạm lợi dụng các chính sách an sinh xã hội để lẩn trốn pháp luật. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục triển khai các phương án truy bắt người này trên phạm vi rộng.

Để sớm bắt được người bị truy nã, nếu người dân phát hiện hoặc biết thông tin về nơi ẩn náu của Mai Đồng hãy báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất. Mọi hành vi che giấu, chứa chấp hoặc tiếp tay cho đối tượng lẩn trốn sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định.