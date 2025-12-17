Vụ 'cạo trọc' đồi Hòn Rơm: Giao đất trái chỉ đạo của Chính phủ 17/12/2025 17:49

(PLO)- Thanh tra tỉnh vừa chỉ ra nhiều sai phạm trong việc giao đất, cho thuê đất trái với chỉ đạo của Chính phủ tại dự án Khu biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng Đồi Hòn Rơm (Phan Thiết).

Cơ quan Thanh tra vừa ban hành kết luận thanh tra đối với dự án Khu biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng Đồi Hòn Rơm (Đồi Hòn Rơm) do Công ty Cổ phần Thiên Hải làm chủ đầu tư. Kết luận đã làm rõ nhiều sai phạm trong quá trình quản lý, sử dụng đất đai tại đây.

Hòn Rơm nhìn từ trên cao. Ảnh PN.

Trái chỉ đạo của Chính phủ

Theo hồ sơ, năm 2015, Phó Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất chủ trương cho phép UBND tỉnh Bình Thuận (giai đoạn chưa sắp xếp lại) giao 85,7 ha đất tại Đồi Hòn Rơm cho Công ty Thiên Hải không thông qua đấu giá (do đã đấu giá 3 lần không thành).

Tuy nhiên, mục đích sử dụng đất được Chính phủ đồng ý rất rõ ràng là: Đất sản xuất kinh doanh đầu tư khu du lịch, hoàn toàn không có đất ở đô thị.

Hòn Rơm khi chưa bị "cạo trọc". Ảnh PN.

Thế nhưng, đến năm 2017, UBND tỉnh đã "vượt rào" khi ban hành quyết định giao 200.000 m² (20 ha) đất với mục đích đất ở đô thị và cho thuê gần 64 ha đất thương mại dịch vụ.

Cơ quan thanh tra khẳng định, việc địa phương tự ý cơ cấu thêm diện tích đất ở nói trên là thực hiện không đúng ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.

Nguy cơ thất thoát ngân sách

Không chỉ trái lệnh cấp trên, sai phạm tại dự án Đồi Hòn Rơm còn kéo theo chuỗi vi phạm pháp luật hiện hành.

Cụ thể, quy hoạch đã "đi trước" thực tế. Tại thời điểm giao đất, diện tích 20 ha đất ở đô thị này thậm chí chưa được cập nhật vào bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của TP Phan Thiết.

Hòn Rơm bị "cạo trọc" nham nhở. Ảnh PN.

Nghiêm trọng hơn, việc cơ cấu thêm 20 ha đất ở đã làm thay đổi hoàn toàn phương án đấu giá ban đầu. Thay vì phải tổ chức đấu giá lại theo quy định, địa phương lại trực tiếp giao đất cho doanh nghiệp.

Kết luận thanh tra nhấn mạnh: Những sai phạm này không chỉ vi phạm Luật Đất đai 2013 và Luật Nhà ở 2014 mà còn trực tiếp tạo ra nguy cơ gây thất thoát ngân sách nhà nước rất lớn.

Mặc dù đến năm 2022, chính quyền địa phương đã ban hành quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư để "khắc phục" bằng cách chuyển 20 ha đất ở quay lại thành đất thương mại dịch vụ, nhưng những thiếu sót trong quá trình tham mưu, ký quyết định trước đó vẫn còn nguyên giá trị pháp lý để xem xét trách nhiệm.

Kiến nghị xử lý nghiêm trách nhiệm

Để tránh nguy cơ thất thoát tài sản nhà nước, lãng phí nguồn lực đất đai và căn cứ các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị về xử lý vi phạm pháp luật đất đai, Chánh Thanh tra tỉnh đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh các biện pháp xử lý cụ thể.

Theo đó, giao Sở Nội vụ tham mưu tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền để xảy ra vi phạm. Trường hợp vi phạm đến mức kỷ luật thì phải xử lý nghiêm theo quy định; nếu không thuộc thẩm quyền thì kiến nghị cơ quan cấp trên xử lý.

Cận cảnh Hòn Rơm bị cạo trọc. Ảnh PN.

Đồng thời, giao Sở Tài chính tham mưu báo cáo Ban Chỉ đạo Đề án 751 để đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. UBND tỉnh chịu trách nhiệm xác định đầy đủ giá đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư tại thời điểm ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất.

Trường hợp Dự án không được tháo gỡ, giao Thanh tra tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.