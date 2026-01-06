Đồng Nai: Yêu cầu nộp lại tiền từ tài sản công cho thuê trái quy định 06/01/2026 12:56

(PLO)- Chủ tịch tỉnh Đồng Nai có văn bản về việc chấn chỉnh công tác quản lý sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị địa bàn tỉnh.

Ngày 6-1, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã ký văn bản gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, chủ tịch UBND các xã phường về việc chấn chỉnh công tác quản lý sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với tài sản công là xe ô tô phục vụ công tác chung thì các cơ quan đơn vị khẩn trương liên hệ các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục thay đổi quyền sở hữu tài sản theo đúng quy định, đồng thời thực hiện các thủ tục mua xe ô tô phục vụ công tác chung theo dự toán kinh phí đã được cấp.

Trụ sở Tỉnh ủy Bình Phước cũ sẽ được sử dụng làm trụ sở Đảng ủy phường Bình Phước. Ảnh: Anh Giáp.

Cần nhanh chóng rà soát toàn diện về thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị để kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập thủ tục đề xuất phương án khai thác tài sản công do đơn vị quản lý sử dụng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện khai thác tài sản công, sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê nhưng chưa được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thì chấm dứt và nộp toàn bộ số tiền thu được từ khai thác tài sản công vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Rà soát các tài sản công được bàn giao sau sát nhập, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, không để tài sản công bị lấn chiếm, không sử dụng.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành đơn vị, chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc thực hiện.