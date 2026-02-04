Phát hiện bãi đá có nhiều họa tiết lạ trong Vườn quốc gia Yok Đôn 04/02/2026 08:36

(PLO)- Lực lượng kiểm lâm phát hiện một bãi đá lạ trong rừng thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn, trên đá khắc nhiều họa tiết hình xoắn ốc, hình lá.

Ngày 4-2, ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã nắm thông tin về việc phát hiện bãi đá có hình vẽ, họa tiết lạ trong Vườn quốc gia Yok Đôn, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Một trong những điểm phát hiện đá có họa tiết lạ. Ảnh: HD

Theo ông Tiến, hiện Sở VH-TT&DL đã giao Bảo tàng tỉnh và các bộ phận chuyên môn tiếp cận, ghi nhận, có báo cáo cụ thể.

“Sau khi bộ phận chuyên môn ghi nhận xong hiện trường, chúng tôi sẽ báo cáo UBND tỉnh Đắk Lắk để có kế hoạch nghiên cứu chuyên sâu để làm rõ niên đại, giá trị văn hóa của những họa tiết trên đá”, ông Tiến nói.

Liên quan vụ việc, ông Phạm Tuấn Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn, cho biết đơn vị đang triển khai các biện pháp bảo vệ hiện trường, chờ cơ quan chuyên môn vào cuộc xác minh.

Lực lượng chức năng kiểm tra bãi đá. Ảnh: HD

Theo ông Linh, sáng 3-2, đơn vị đã phối hợp với đoàn công tác của UBND xã Buôn Đôn kiểm tra thực tế bãi đá có họa tiết lạ nói trên. Nơi phát hiện bãi đá có họa tiết lạ là một quả đồi thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tại hiện trường có nhiều hòn đá được sắp xếp ngay ngắn trên diện tích khoảng 200 m2. Trên bề mặt đá xuất hiện nhiều họa tiết độc đáo như: hình xoắn ốc, hình chiếc lá, hình gợn sóng. Các nét chạm khắc đều hằn sâu vào đá, có khả năng đã được tạo ra từ rất lâu.

Các hòn đá có họa tiết lạ. Ảnh: HD

Trước đó, trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, ông Phạm Trung Kiên (cán bộ kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn) phát hiện bãi đá có nhiều họa tiết kỳ lạ trong rừng.

Theo ông Kiên, những hòn đá này được sắp xếp rất ngay ngắn với rất nhiều họa tiết lạ, khắc sâu trên bề mặt. Nghi ngờ đây là những hòn đá có giá trị về nghiên cứu văn hóa nên ông Kiên đã báo cáo lãnh đạo Vườn quốc gia Yok Đôn.