Đưa pháp luật chạm đến từng trái tim

Năm 2025 khép lại, mang theo những dấu mốc đặc biệt trên hành trình phụng sự công lý của báo Pháp Luật TP.HCM. Đó không chỉ là một năm nhiều sự kiện, mà còn là một năm của những chuyến đi không mệt mỏi - từ miền biển lộng gió đến phố thị sôi động, từ những phiên tư vấn pháp lý dân sinh đến các diễn đàn chính sách quy mô lớn.
Ở bất kỳ nơi đâu có người dân cần đến pháp luật, có doanh nghiệp đang loay hoay trước rào cản cơ chế, ở đó có bóng dáng của những người làm báo Pháp Luật TP.HCM - bền bỉ, tận tâm và không ngừng chuyển tải “cảm xúc công lý” đến từng con hẻm, tuyến đường, từng gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh.
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”
Năm 2025 khép lại cũng là khi báo Pháp Luật TP.HCM đã hoàn thành sứ mệnh mang “ánh sáng” của những chiếc bình ắc-quy đến từng con tàu vẫn ngày đêm cần mẫn ra khơi ở mọi vùng biển trời của Tổ quốc. Đó là thứ ánh sáng của nghĩa tình, của sự thấu hiểu, sẻ chia; của sự cảm thông với những ngư dân vẫn miệt mài ngày đêm bám biển dẫu rằng ở nơi đầu sóng ngọn gió, họ phải đối mặt với muôn trùng khó khăn.
Không chỉ bình ắc-quy, đèn LED, túi thuốc gia đình, áo phao hay ngư cụ, chúng tôi còn gửi đến ngư dân cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” - một đứa con tinh thần do chính những người làm báo Pháp Luật TP.HCM soạn thảo bằng tâm huyết và mong mỏi: Bà con vươn khơi hiểu luật, bám biển bình an.
Làm sao để giữa biển trời bao la, bà con ngư dân đánh bắt không chỉ vì miếng cơm, manh áo mà còn vì lòng vị tha với biển cả, vì sự bền vững của đại dương. Làm sao để khi đối diện với nguồn tài nguyên dồi dào, bà con ngư dân vẫn nhớ đến luật pháp để hành xử đúng mực, góp phần gỡ thẻ vàng IUU mà Việt Nam bị gắn bao năm qua.
Nhưng pháp luật không dừng ở tuyên truyền, không dừng ở phản ánh hiện tượng, mà phải đi sâu vào bản chất, hiểu tận tường những điều ẩn khuất phía sau.
“Làm biển giờ khổ lắm cô cậu ạ! Cá tôm giờ cũng không còn nhiều, có khi đi cả con trăng về chịu lỗ…”. Những nỗi niềm chân thành ấy, suốt hành trình đến tất cả tỉnh, TP có biển ở dãi đất hình chữ S này, chúng tôi đều nghe dù ít, dù nhiều. Cấm bà con làm việc này, ngăn bà con làm việc kia thì dễ nhưng cảm thông với họ để cùng tìm cách phát triển sinh kế mới là mục tiêu cuối cùng mà báo tìm kiếm.
Vậy nên, tư vấn pháp luật, mời chuyên gia tài chính - ngân hàng đến địa phương trao đổi, hiến kế chuyển đổi phương thức đánh bắt sang nuôi trồng thủy sản bền vững, tạo điều kiện để người dân vừa làm đúng luật, vừa không phải ngước mặt lên trời thở dài “khổ quá trời ơi!”.
Đó là niềm vui lớn nhất của toàn êkíp sau những ngày vất vả, tìm đến các hộ gia đình ngư dân khó khăn ở mọi miền Tổ quốc qua Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.
Năm 2025 khép lại nhưng hành trình mang pháp luật đến gần đời sống vẫn tiếp tục mở ra. Từ ánh đèn giữa biển khơi, khuôn hình giữa lòng TP đến những buổi tư vấn pháp lý thiết thực cho người dân - tất cả hợp thành một dòng chảy chung: Đưa công lý bước ra khỏi trang giấy, đi vào đời sống, chạm tới con người. Đó chính là cách báo Pháp Luật TP.HCM kiên trì thực hiện sứ mệnh của mình trên mọi nẻo đường đất nước.
Hội thảo, tọa đàm, talkshow… đồng hành cùng doanh nghiệp
Với phương châm “trợ thủ pháp lý đắc lực của chính quyền, người dân và doanh nghiệp”, năm 2025 báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức hàng chục chương trình hội thảo, tọa đàm, talkshow nhằm gỡ vướng pháp lý, phản biện và góp ý để hoàn thiện thể chế, chính sách.
Từ các chương trình đồng hành với doanh nghiệp tư nhân với Nghị quyết 68 đến việc hỗ trợ hộ kinh doanh gia đình hiểu về các chính sách thuế mới; từ việc góp ý hoàn thiện luật pháp về trí tuệ nhân tạo đến phản biện, xây dựng các quy định mới trong luật báo chí; cùng với đó là rất nhiều chương trình xung quanh quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế…
Người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, các đơn vị tư vấn chính sách (think tank) tìm đến, bắt tay hợp tác với báo Pháp Luật TP.HCM với một niềm tin sâu sắc: Là địa chỉ uy tín, tin cậy để gửi gắm những tiếng nói hữu ích đến với Trung ương, chính quyền TP.HCM và công chúng; là diễn đàn cởi mở và hữu ích để tất cả cùng chung tay xây dựng những quyết sách cấp thiết, văn minh; là cầu nối hiệu quả giữa người dân, doanh nghiệp với các cơ quan chức năng, các ngành, các cấp…
Tiếng nói của doanh nghiệp dù quy mô lớn hay nhỏ về vấn đề dù đơn giản hay phức tạp đều được báo Pháp Luật TP.HCM trân trọng, lắng nghe, tìm nhiều giải pháp khác nhau để có thể gỡ vướng, lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, giúp doanh nghiệp vươn lên, làm ăn thuận lợi, không ngừng phát triển.
“TP.HCM - Sắc màu mới”
Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” mang ý nghĩa đặc biệt khi là cuộc thi ảnh đầu tiên do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, đồng thời diễn ra đúng vào thời điểm lịch sử TP.HCM hợp nhất với hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương.
Cuộc thi kỳ vọng sẽ đón nhận những tác phẩm ảnh đặc sắc, phản ánh sinh động quá trình hình thành một siêu đô thị mới với không gian phát triển rộng lớn hơn, nhịp sống sôi động hơn, tiềm lực kinh tế mạnh mẽ hơn. Trên nền tảng ấy, cuộc thi hướng tới khắc họa những sắc màu mới của đô thị hợp nhất: Phồn thịnh, hiện đại nhưng vẫn thấm đẫm tính nhân văn, nghĩa tình - những giá trị bền vững làm nên bản sắc của TP.HCM.
Khoảnh khắc dàn tiêm kích bay trên bầu trời A50 thổi bùng sự tự hào của hàng triệu trái tim như ngừng đập! Đến những công trình biểu tượng của miền đất đang cưu mang hàng chục triệu người - những cây cầu của sự phồn vinh, tuyến metro đã khởi động niềm tin của bao thế hệ, cùng những con đường lớn đón chào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc… Hay giọt mồ hôi của những người ngày đêm giữ sạch, làm đẹp cho đô thị này; những cái nắm tay ấm áp với hộp cơm, ổ bánh mì nặng nghĩa tình ở một góc phố nào đó… TP.HCM mới không chỉ vì rộng hơn, đông hơn, phồn vinh hơn, giàu tiềm năng hơn, mà còn nghĩa tình hơn, nhân văn hơn.
Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” đã khởi động lần 2, hàng ngàn người đã, đang và sẽ tiếp tục bấm máy để mang đến những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Chúng tôi đón chờ những bức ảnh về “mùa xuân đầu tiên” sau sáp nhập của một siêu đô thị đang mang sứ mệnh dẫn dắt nền kinh tế của cả nước, luôn nỗ lực hết mình vì cả nước và cũng luôn được cả nước ủng hộ, tạo điều kiện bằng nhiều cơ chế đặc thù, đột phá, vượt trội.
Trợ giúp pháp lý miễn phí
“Tôi làm nghề chạy xe ôm, giao đồ. Trước thì khó khăn vì không có giấy tờ gì cả, nay thì mọi người tin tưởng vì tôi đã có CCCD. Người ta tin tưởng giao đồ có giá trị cho tôi giao. Tôi mới có thể mưu sinh được. Tôi xin cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM đã giúp đỡ. Tôi thấy ai khó khăn, không có giấy tờ tôi đều giới thiệu đến báo Pháp Luật TP.HCM để được hỗ trợ như tôi” - một bạn đọc xúc động chia sẻ sau khi được chương trình trợ giúp pháp lý miễn phí của báo Pháp Luật TP.HCM đồng hành, giúp đỡ.
Chương trình Tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân được báo duy trì suốt nhiều năm qua.
Đó không phải là một câu chuyện cá biệt, mà mỗi tuần đều có nhiều trường hợp như vậy. Không chỉ cung cấp kiến thức pháp luật trên mặt báo, chúng tôi còn có đội ngũ hơn 100 chuyên gia, luật sư lành nghề sẵn sàng “tư vấn 1-1” để gỡ khó cho người dân, doanh nghiệp. Từ việc hướng dẫn làm thủ tục hành chính, giấy tờ đến kết nối với các cơ quan chức năng để lắng nghe, thấu hiểu, giúp đỡ những phận người yếu thế, đôi lúc gặp oan sai.
Sự giúp đỡ của chương trình không đơn thuần là tư vấn để người dân hiểu đúng - làm đúng, mà còn đồng hành xuyên suốt đến khi bạn đọc gặt hái được thành quả.
Dù đó đơn giản chỉ là giúp người dân có được giấy tờ tùy thân, hay gặp được người cần gặp, đến được nơi cần đến, nói ra được câu chuyện của mình; đến những trường hợp gian nan hơn, đòi hỏi đội ngũ không chỉ tư duy về pháp luật mà còn phản biện, đấu tranh để bảo vệ lẽ phải… Tất cả đều xuất phát từ “cảm xúc, niềm tin về công lý” mà báo Pháp Luật TP.HCM luôn nuôi dưỡng, gìn giữ, phát huy.