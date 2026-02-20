Đưa pháp luật chạm đến từng trái tim 20/02/2026 07:30

(PLO)- Năm 2025 khép lại với rất nhiều chương trình có ý nghĩa mà báo Pháp Luật TP.HCM đã ấp ủ và chuyển tải đến công chúng ở mọi miền đất nước.

Năm 2025 khép lại, mang theo những dấu mốc đặc biệt trên hành trình phụng sự công lý của báo Pháp Luật TP.HCM. Đó không chỉ là một năm nhiều sự kiện, mà còn là một năm của những chuyến đi không mệt mỏi - từ miền biển lộng gió đến phố thị sôi động, từ những phiên tư vấn pháp lý dân sinh đến các diễn đàn chính sách quy mô lớn.

Ở bất kỳ nơi đâu có người dân cần đến pháp luật, có doanh nghiệp đang loay hoay trước rào cản cơ chế, ở đó có bóng dáng của những người làm báo Pháp Luật TP.HCM - bền bỉ, tận tâm và không ngừng chuyển tải “cảm xúc công lý” đến từng con hẻm, tuyến đường, từng gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”

Năm 2025 khép lại cũng là khi báo Pháp Luật TP.HCM đã hoàn thành sứ mệnh mang “ánh sáng” của những chiếc bình ắc-quy đến từng con tàu vẫn ngày đêm cần mẫn ra khơi ở mọi vùng biển trời của Tổ quốc. Đó là thứ ánh sáng của nghĩa tình, của sự thấu hiểu, sẻ chia; của sự cảm thông với những ngư dân vẫn miệt mài ngày đêm bám biển dẫu rằng ở nơi đầu sóng ngọn gió, họ phải đối mặt với muôn trùng khó khăn.

Tổng Biên tập Mai Ngọc Phước trao quà cho học sinh trong Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với Tuy Hòa. Ảnh: NHÓM PV

Không chỉ bình ắc-quy, đèn LED, túi thuốc gia đình, áo phao hay ngư cụ, chúng tôi còn gửi đến ngư dân cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” - một đứa con tinh thần do chính những người làm báo Pháp Luật TP.HCM soạn thảo bằng tâm huyết và mong mỏi: Bà con vươn khơi hiểu luật, bám biển bình an.

Làm sao để giữa biển trời bao la, bà con ngư dân đánh bắt không chỉ vì miếng cơm, manh áo mà còn vì lòng vị tha với biển cả, vì sự bền vững của đại dương. Làm sao để khi đối diện với nguồn tài nguyên dồi dào, bà con ngư dân vẫn nhớ đến luật pháp để hành xử đúng mực, góp phần gỡ thẻ vàng IUU mà Việt Nam bị gắn bao năm qua.

Nhưng pháp luật không dừng ở tuyên truyền, không dừng ở phản ánh hiện tượng, mà phải đi sâu vào bản chất, hiểu tận tường những điều ẩn khuất phía sau.

Ngư dân Bình Thuận nhận quà từ chương trình. Ảnh: NHÓM PV

“Làm biển giờ khổ lắm cô cậu ạ! Cá tôm giờ cũng không còn nhiều, có khi đi cả con trăng về chịu lỗ…”. Những nỗi niềm chân thành ấy, suốt hành trình đến tất cả tỉnh, TP có biển ở dãi đất hình chữ S này, chúng tôi đều nghe dù ít, dù nhiều. Cấm bà con làm việc này, ngăn bà con làm việc kia thì dễ nhưng cảm thông với họ để cùng tìm cách phát triển sinh kế mới là mục tiêu cuối cùng mà báo tìm kiếm.

Vậy nên, tư vấn pháp luật, mời chuyên gia tài chính - ngân hàng đến địa phương trao đổi, hiến kế chuyển đổi phương thức đánh bắt sang nuôi trồng thủy sản bền vững, tạo điều kiện để người dân vừa làm đúng luật, vừa không phải ngước mặt lên trời thở dài “khổ quá trời ơi!”.

Đó là niềm vui lớn nhất của toàn êkíp sau những ngày vất vả, tìm đến các hộ gia đình ngư dân khó khăn ở mọi miền Tổ quốc qua Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Phó tổng biên tâp Nguyễn Thái Bình trao quà cho hộ nghèo Bình Thuận đón Tết vào ngày 25-11-2023. Ảnh: NHÓM PV

Năm 2025 khép lại nhưng hành trình mang pháp luật đến gần đời sống vẫn tiếp tục mở ra. Từ ánh đèn giữa biển khơi, khuôn hình giữa lòng TP đến những buổi tư vấn pháp lý thiết thực cho người dân - tất cả hợp thành một dòng chảy chung: Đưa công lý bước ra khỏi trang giấy, đi vào đời sống, chạm tới con người. Đó chính là cách báo Pháp Luật TP.HCM kiên trì thực hiện sứ mệnh của mình trên mọi nẻo đường đất nước.

Hội thảo, tọa đàm, talkshow… đồng hành cùng doanh nghiệp

Với phương châm “trợ thủ pháp lý đắc lực của chính quyền, người dân và doanh nghiệp”, năm 2025 báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức hàng chục chương trình hội thảo, tọa đàm, talkshow nhằm gỡ vướng pháp lý, phản biện và góp ý để hoàn thiện thể chế, chính sách.

Hội thảo khoa học quốc gia 30 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển có hiệu lực. Ảnh: NHÓM PV

Từ các chương trình đồng hành với doanh nghiệp tư nhân với Nghị quyết 68 đến việc hỗ trợ hộ kinh doanh gia đình hiểu về các chính sách thuế mới; từ việc góp ý hoàn thiện luật pháp về trí tuệ nhân tạo đến phản biện, xây dựng các quy định mới trong luật báo chí; cùng với đó là rất nhiều chương trình xung quanh quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế…

Tọa đàm “Xây dựng khung pháp lý cho tiền kỹ thuật số”. Ảnh: NHÓM PV

Người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, các đơn vị tư vấn chính sách (think tank) tìm đến, bắt tay hợp tác với báo Pháp Luật TP.HCM với một niềm tin sâu sắc: Là địa chỉ uy tín, tin cậy để gửi gắm những tiếng nói hữu ích đến với Trung ương, chính quyền TP.HCM và công chúng; là diễn đàn cởi mở và hữu ích để tất cả cùng chung tay xây dựng những quyết sách cấp thiết, văn minh; là cầu nối hiệu quả giữa người dân, doanh nghiệp với các cơ quan chức năng, các ngành, các cấp…

Tọa đàm “Chung tay gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt” tại Vũng Tàu. Ảnh: NHÓM PV

Tiếng nói của doanh nghiệp dù quy mô lớn hay nhỏ về vấn đề dù đơn giản hay phức tạp đều được báo Pháp Luật TP.HCM trân trọng, lắng nghe, tìm nhiều giải pháp khác nhau để có thể gỡ vướng, lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, giúp doanh nghiệp vươn lên, làm ăn thuận lợi, không ngừng phát triển.

Tọa đàm “Loại bỏ những rào cản để kinh tế tư nhân phát triển theo Nghị quyết 68”.

Hội thảo “Giải pháp xử lý tài sản thi hành án trong các vụ án kinh tế”.

Tọa đàm “Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái và thông tin giả gây hại cho doanh nghiệp”.

“TP.HCM - Sắc màu mới”

Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” mang ý nghĩa đặc biệt khi là cuộc thi ảnh đầu tiên do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, đồng thời diễn ra đúng vào thời điểm lịch sử TP.HCM hợp nhất với hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương.

Trao giải cuộc thi “TP.HCM - Sắc màu mới”.

Cuộc thi kỳ vọng sẽ đón nhận những tác phẩm ảnh đặc sắc, phản ánh sinh động quá trình hình thành một siêu đô thị mới với không gian phát triển rộng lớn hơn, nhịp sống sôi động hơn, tiềm lực kinh tế mạnh mẽ hơn. Trên nền tảng ấy, cuộc thi hướng tới khắc họa những sắc màu mới của đô thị hợp nhất: Phồn thịnh, hiện đại nhưng vẫn thấm đẫm tính nhân văn, nghĩa tình - những giá trị bền vững làm nên bản sắc của TP.HCM.

Trao giải cuộc thi “TP.HCM - Sắc màu mới”.

Khoảnh khắc dàn tiêm kích bay trên bầu trời A50 thổi bùng sự tự hào của hàng triệu trái tim như ngừng đập! Đến những công trình biểu tượng của miền đất đang cưu mang hàng chục triệu người - những cây cầu của sự phồn vinh, tuyến metro đã khởi động niềm tin của bao thế hệ, cùng những con đường lớn đón chào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc… Hay giọt mồ hôi của những người ngày đêm giữ sạch, làm đẹp cho đô thị này; những cái nắm tay ấm áp với hộp cơm, ổ bánh mì nặng nghĩa tình ở một góc phố nào đó… TP.HCM mới không chỉ vì rộng hơn, đông hơn, phồn vinh hơn, giàu tiềm năng hơn, mà còn nghĩa tình hơn, nhân văn hơn.

Trao giải cuộc thi “TP.HCM - Sắc màu mới”.

Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” đã khởi động lần 2, hàng ngàn người đã, đang và sẽ tiếp tục bấm máy để mang đến những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Chúng tôi đón chờ những bức ảnh về “mùa xuân đầu tiên” sau sáp nhập của một siêu đô thị đang mang sứ mệnh dẫn dắt nền kinh tế của cả nước, luôn nỗ lực hết mình vì cả nước và cũng luôn được cả nước ủng hộ, tạo điều kiện bằng nhiều cơ chế đặc thù, đột phá, vượt trội.