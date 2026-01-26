Trường Đại học Kinh tế - Luật và Báo Pháp Luật TP.HCM luôn hợp tác, đồng hành 26/01/2026 19:09

(PLO)- Sự hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) và Báo Pháp Luật TP.HCM trong năm 2025 đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Ngày 26-1, Báo Pháp Luật TP.HCM và Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức họp mặt tổng kết hoạt động hợp tác năm 2025, triển khai kế hoạch năm 2026.

Tham dự buổi họp mặt có ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP.HCM và PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM.

Phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm chất lượng

Tại buổi họp mặt, ông Đỗ Văn Thiện, Phó tổng thư ký tòa soạn Báo Pháp Luật TP.HCM đã báo cáo kết quả hợp tác giữa hai bên trong năm 2025.

Từ tháng 5-2025 đến hết tháng 1-2026, Báo và Trường đã phối hợp truyền thông xây dựng thương hiệu, hình ảnh phục vụ cho các định hướng, nội dung và mục tiêu phát triển của trường được đăng báo điện tử PLO.VN và các nền tảng số.

Quang cảnh buổi Họp mặt tổng kết hoạt động hợp tác năm 2025, triển khai kế hoạch năm 2026. Ảnh: THUẬN VĂN

Cụ thể, phóng sự truyền hình kết hợp bài viết "check-in UEL" với nội dung định hình chiến lược phát triển dựa trên mô hình "kiềng ba chân": Nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và nâng cao chất lượng đào tạo, nhằm tạo nên một hệ sinh thái học thuật năng động, gắn với nhu cầu đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và kinh tế tri thức.

Phóng sự truyền hình kết hợp bài viết giới thiệu về trường và nhấn mạnh hơn 25 năm phát triển với vai trò đào tạo và nghiên cứu uy tín tại Việt Nam. Hệ thống đào tạo mới như Co-operative Education (Co-op) giúp sinh viên học gắn với doanh nghiệp. Trường đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành cơ sở giáo dục danh tiếng, linh hoạt và hội nhập quốc tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và quốc tế hóa toàn diện.

Báo còn đồng hành cùng trường trong công tác thông tin về hoạt động tuyển sinh năm 2025.

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Nổi bật nhất, có thể kể đến việc hợp tác giữa Báo và nhà trường trong việc tổ chức nhiều chương trình sau mặt báo, như hội thảo, tọa đàm...

Tại Hội thảo khoa học quốc gia: "Nghị quyết 66-NQ/TW: Tạo đột phá về tư duy xây dựng và thi hành pháp luật", các chuyên gia thảo luận đổi mới tư duy lập pháp, vai trò truyền thông trong xây dựng pháp luật, gợi mở ban hành luật khung, và đề xuất điều chỉnh pháp luật sát thực tiễn.

Với Hội thảo khoa học quốc gia: "AI và pháp luật: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi mở cho Việt Nam", các chuyên gia đã tổ chức thảo luận tác động của AI lên pháp luật, kinh nghiệm lập pháp quốc tế, ứng dụng Al trong hành nghề pháp lý, xét xử và các thách thức pháp lý tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai bên cũng phối hợp tổ chức thành công Tọa đàm "Góp ý dự thảo Luật giáo dục đại học: Giữ hay bỏ Hội đồng trường hai cấp?", Tọa đàm "Đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay: Thách thức và cơ hội".

Nhiều kết quả vượt xa kỳ vọng

Tại buổi họp mặt, PGS. TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM khẳng định, kết quả hợp tác năm 2025 giữa trường và báo đã đạt được nhiều kết quả vượt xa kỳ vọng ban đầu của nhà trường.

PGS. TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh đại diện nhà trường gửi lời cảm ơn đến Tổng Biên tập cùng tập thể viên chức, người lao động của báo đã luôn đồng hành, hỗ trợ và dành sự quan tâm cho các hoạt động của nhà trường.

Về mặt nội dung và chuyên môn, hai bên đã đồng tổ chức các hội thảo, không chỉ về truyền thông mà còn về chất lượng chuyên môn được đánh giá cao.

Báo Pháp Luật TP.HCM và Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM tại buổi họp mặt. Ảnh: THUẬN VĂN

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh cho rằng, công tác phối hợp giữa hai bên được triển khai rất hiệu quả. Đây là nền tảng để hai bên có thể tiếp tục hợp tác trong thời gian tới.

Cuối buổi họp mặt, ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định hai bên sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác trong năm 2026 một cách bài bản, hiệu quả.