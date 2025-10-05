Trường ĐH Kinh tế - Luật và Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Hội thảo quốc gia về "AI và pháp luật" 05/10/2025 05:24

(PLO)- Hội thảo khoa học “AI và Pháp luật: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi mở cho Việt Nam” do UEL và PLO tổ chức sẽ nhận diện các thách thức và cơ hội do AI đặt ra đối với hệ thống pháp luật Việt Nam.

Ngày 7-10 tới đây, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) phối hợp cùng Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học “AI và Pháp luật: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi mở cho Việt Nam”.

Hội thảo sẽ diễn ra lúc 7 giờ 45 sáng 7-10 tại Hội trường A, Trường Đại học Kinh tế - Luật. Địa chỉ: 669 Đỗ Mười, khu phố 13, phường Linh Xuân, TP.HCM.

Các chuyên gia, nhà khoa học và người làm thực tiễn sẽ góp mặt tại hội thảo. Ảnh: BTC

Những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang tạo ra những biến đổi sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động xây dựng và thực thi pháp luật.

Nhiều quốc gia đã sớm ban hành khung pháp lý để vừa tận dụng cơ hội, vừa kiểm soát rủi ro từ công nghệ này. Ở Việt Nam, Nghị quyết 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị xác định rõ yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của khoa học – công nghệ, trong đó có AI. Điều đó đặt ra nhu cầu cấp thiết phải nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, kết hợp với phân tích thực tiễn trong nước để gợi mở những định hướng phù hợp cho Việt Nam.

Mục tiêu đặt ra của hội thảo là nhận diện các thách thức và cơ hội do AI đặt ra đối với hệ thống pháp luật Việt Nam, từ đó xây dựng kiến nghị chính sách gửi đến các cơ quan có thẩm quyền. Cạnh đó là xác định các xu hướng và cách tiếp cận phù hợp để đổi mới chương trình đào tạo luật tại Việt Nam trong bối cảnh mới.

Tại hội thảo các chuyên gia, diễn giả và khách mời tham dự sẽ tập trung bàn luận, trao đổi về bốn nhóm vấn đề:

Thứ nhất: Tác động của AI đến hệ thống pháp luật, kinh nghiệm lập pháp của các quốc gia trên thế giới và gợi mở cho Việt Nam.

Thứ hai: Các ứng dụng mới về công nghệ và AI cho việc thực hành pháp luật.

Thứ ba: Thực tiễn ứng dụng AI vào một hoạt động hành nghề điển hình tại Việt Nam và các thách thức pháp lý đặt ra.

Thứ tư: Thực tiễn ứng dụng AI vào hoạt động xét xử và tranh tụng tại Việt Nam.