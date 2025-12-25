Cựu Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk nhận tiền doanh nghiệp chuẩn bị hầu tòa 25/12/2025 19:15

(PLO)-Theo cáo buộc, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk Phạm Văn Hạ nhận hối lộ từ các doanh nghiệp với số tiền 5,1 tỉ đồng.

TAND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo trong vụ án đưa nhận hối lộ xảy ra tại Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk. Phiên tòa diễn ra ngày 5-1-2025 và dự kiến kéo dài 8 ngày.

Theo đó, bị cáo Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban QLDA Đắk Lắk), bị cáo Bùi Văn Từ (cựu Phó Giám đốc Ban QLDA Đắk Lắk) bị xét xử về tội nhận hối lộ.

Các bị cáo Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty Sài Gòn), Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty An Nguyên) bị xét xử về tội đưa hối lộ.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Tô Thanh Tú. Có 3 kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hiện quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk Phạm Văn Hạ

Theo cáo buộc, trong quá trình thực hiện Dự án đường tránh phía đông TP Buôn Ma Thuột, các ông Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương, ông Dương Chế Quang (đã chết, Giám đốc Công ty Phương Đông) đã gặp gỡ, đặt vấn đề với lãnh đạo tỉnh ủy để tạo điều kiện cho 3 Công ty được tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công gói thầu số 3, số 4.

Các bị cáo Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ gặp gỡ, trao đổi với Giám đốc 3 Công ty nói trên, đồng thời chỉ đạo cấp dưới để giúp đỡ, tạo điều kiện.

Phía Ban QLDA đã cung cấp dự toán, thiết kế kỹ thuật; chỉnh sửa tiêu chí về kinh nghiệm trong Hồ sơ mời thầu. Từ đó, tạo điều kiện để Công ty An Nguyên, Công ty Sài Gòn và Công ty Phương Đông liên danh với Công ty Thuận An và Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn trúng thầu Gói thầu số 3; Công ty Licogi 16.6 và Công ty xây dựng 470 trúng thầu Gói thầu số 4, trái quy định về đấu thầu.

Theo thoả thuận, thống nhất từ trước, Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và ông Dương Chế Quang chi cho bị cáo Phạm Văn Hạ 3% giá trị tạm ứng ghi trên hợp đồng và chi cho bị cáo Bùi Văn Từ 9 tỉ đồng.

Sau khi được Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk giúp đỡ, tạo điều kiện giúp liên danh trúng thầu và ký Hợp đồng thi công xây dựng, bị cáo Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương đã gặp, đưa tiền cho bị cáo Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ.

Trong đó, bị cáo Phạm Văn Hạ nhận hối lộ 5,1 tỉ đồng, bị cáo Bùi Văn Từ nhận hối lộ 6 tỉ đồng. Bị cáo Lê Đình Hải đưa hối lộ 6,2 tỉ đồng, bị cáo Hoàng Đình Chương đưa hối lộ 4,9 tỉ đồng để được trúng thầu, thi công 2 gói thầu nói trên.

Quá trình điều tra, các bị cáo Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương, Phạm Văn Hạ, Bùi Văn Từ đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, lời khai của các bị can phù hợp nhau, phù hợp với lời khai của những người liên quan thuộc các Công ty liên danh, nhà thầu và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Do ông Dương Chế Quang, Giám đốc Công ty Phương Đông đã chết, cơ quan tiến hành tố tụng không xem xét.