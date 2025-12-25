Lý do nguyên Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk nhận quà biếu 4,5 tỉ đồng nhưng không bị xem xét hình sự 25/12/2025 09:44

(PLO)- CQĐT xác định nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị có hành vi nhận 4,5 tỉ đồng là quà biếu nhưng không có thỏa thuận từ trước, đã nộp lại số tiền đã nhận.

Như PLO đưa tin, VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban QLDA Đắk Lắk), Bùi Văn Từ (cựu Phó Giám đốc Ban QLDA Đắk Lắk) về tội nhận hối lộ.

Cùng vụ án, bị can Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty Sài Gòn), Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty An Nguyên) bị truy tố về tội đưa hối lộ.

Theo cáo buộc, trong quá trình tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương đầu tư Dự án đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột, bị can Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương đã gặp gỡ, đưa tiền cho các bị can Phạm Văn Hà, Bùi Văn Từ để được tạo điều kiện đấu thầu, trúng thầu, thi công gói thầu số 3, gói thầu số 4 của dự án.

Trong đó, bị can Phạm Văn Hạ nhận hối lộ 5,1 tỉ đồng, bị can Bùi Văn Từ nhận hối lộ 6 tỉ đồng. Bị can Lê Đình Hải đưa hối lộ 6,2 tỉ đồng, bị can Hoàng Đình Chương đưa hối lộ 4,9 tỉ đồng.

Cụ thể, đầu năm 2020, Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương; Dương Chế Quang (đã chết, Giám đốc Công ty Phương Đông) đã báo cáo ông Phạm Ngọc Nghị, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc lãnh đạo Tỉnh ủy đã đồng ý cho 3 Công ty Sài Gòn, Công ty An Nguyên và Công ty Phương Đông được thực hiện Dự án. Ông Nghị đồng ý ủng hộ, yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy định pháp luật.

Cuối năm 2020, Phạm Văn Hạ cũng báo cáo với ông Phạm Ngọc Nghị về việc lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk đồng ý, chỉ đạo tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Đặng Sỹ Hồng thực hiện khoảng 1/3 khối lượng xây lắp dự án; Hải, Chương, Quang thực hiện 2/3 khối lượng còn lại.

Ông Nghị đồng ý, yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy định pháp luật.

Quá trình điều tra, CQĐT xác định ông Phạm Ngọc Nghị nhận 4,5 tỉ đồng là quà biếu. Tuy nhiên, ông Nghị không có thỏa thuận từ trước, đã nộp lại số tiền đã nhận, không có căn cứ xác định hậu quả thiệt hại về đấu thầu, do đó CQĐT không xem xét trách nhiệm hình sự.

Ngày 4-4-2025, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có Quyết định số 1949-QĐ thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phạm Ngọc Nghị.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Thẩm định đã nhận 5 triệu đồng tiền bồi dưỡng, phát sinh sau khi chấm thầu; ông Phan Xuân Bách, Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk nhận 510 triệu đồng tiền bồi dưỡng khi ký hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán.

Tuy nhiên số tiền trên là tiền bồi dưỡng, không có thỏa thuận từ trước, không đòi hỏi và đã nộp lại số tiền đã nhận, do đó CQĐT không xem xét trách nhiệm hình sự.

Đối với các cá nhân liên quan tại Ban QLDA trong việc phối hợp, hỗ trợ, cung cấp hồ sơ đấu thầu, Công ty thuận An, Công ty Licogi 16.6, Công ty Hồng Hà có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu tuy nhiên không hưởng lợi. Kết quả điều tra không có căn cứ xác định thiệt hại, do đó cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự.

Đối với hành vi ông Đặng Sỹ Hồng đưa số tiền 200 triệu đồng tiền bồi dưỡng cho ông Phạm Văn Hạ là tự nguyện. Bị can Hạ không yêu cầu, đòi hỏi; việc lựa chọn thầu phụ không theo đề nghị của ông Hồng; ông Hạ đã nộp lại số tiền trên. Do đó, CQĐT xác định không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với hai ông Đặng Sỹ Hồng và Phạm Văn Hạ về số tiền này.

Đối với hành vi có dấu hiệu sai phạm của cá nhân liên quan khác, do thời hạn điều tra vụ án đã hết, CQĐT tách thông tin, tài liệu liên quan đến cá nhân này để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Đối với Tổng công ty xây dựng Trường Sơn và Công ty xây dựng 470, đây là doanh nghiệp có 100% vốn của Bộ Quốc phòng nên CQĐT tách hành vi, tài liệu liên quan đến việc Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn và Công ty xây dựng 470 tham gia Gói thầu số 3 và số 4 Dự án đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột chuyển Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, CQĐT đã thu giữ 16,5 tỉ đồng do các bị can, đối tượng, cá nhân liên quan tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án.