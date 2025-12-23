Truy tố Shark Thủy lừa đảo 7.600 tỉ đồng 23/12/2025 20:57

(PLO)- Từ năm 2015 đến 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy) và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại với số tiền hơn 7.677 tỉ đồng.

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame, còn gọi là Shark Thủy), Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội đưa hối lộ.

Cùng vụ án, 26 bị can bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy khi chưa bị bắt. Ảnh: PLO

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ năm 2014, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup.

Shark Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú, Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup) thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup từ 32 tỉ đồng (tương đương 32 triệu cổ phần) lên 962 tỉ đồng (tương đương 962 triệu cổ phần).

Bị can này còn chỉ đạo bị can Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông), chỉ đạo 23 quản lý và các nhân viên kinh doanh Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần.

Đồng thời, chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương (Kế toán Công ty Egame) để ngoài sổ sách kế toán tiền chuyển nhượng cổ phần, quản lý, sử dụng tiền sai mục đích.

Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định bị can Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 7.677 tỉ đồng của 10.063 người bị hại.

Các bị can Đặng Văn Hiển, Nguyễn Mạnh Phú, Phạm Thị Thanh Thọ, Nguyễn Thị Hoài Hương đồng phạm giúp sức với Nguyễn Ngọc Thủy chiếm đoạt số tiền nói trên.

Trong đó, bị can Đặng Văn Hiển thực hiện nâng khống phần vốn góp của Công ty Egame tại Công ty Egroup, chỉ đạo nhóm quản lý, nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng, đưa các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần.

Bị can Nguyễn Mạnh Phú thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup, quản lý, phân công nhiệm vụ cho Nguyễn Thị Hoài Hương và các nhân viên kế toán thực hiện tiếp nhận, quản lý tiền chuyển nhượng cổ phần.

Bị can Phạm Thị Thanh Thọ thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup. Bị can Nguyễn Thị Hoài Hương thực hiện tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền chuyển nhượng cổ phần theo chỉ đạo của Shark Thủy.