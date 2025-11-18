Cấp dưới chủ động tố cáo Shark Thủy đưa hối lộ 32 tỉ đồng cho một phụ nữ 18/11/2025 16:35

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất Bản kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ và đề nghị truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup về tội đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng bị đề nghị truy tố 2 tội danh trên, có bị can Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính công ty Egroup đồng thời là Kế toán trưởng Công ty Egame. Bị can Tống Thị Kim Liên, Giám đốc Công ty Nhất Trần bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy. Ảnh: BCA

Theo Kết luận điều tra, ông Phú chủ động tố cáo hành vi đưa hối lộ của bị can Nguyễn Ngọc Thủy. Ông Phú khai Shark Thủy đã đặt vấn đề với bị can Tống Thị Kim Liên, Giám đốc Công ty Nhất Trần, một công ty kinh doanh thẻ điện thoại di động có doanh thu rất lớn tại TP.HCM, “chạy doanh thu ảo” cho Công ty Egroup.

Giữa năm 2016, Thủy trao đổi với ông Phú là muốn xây dựng hình ảnh Công ty Egroup có nhiều hoạt động kinh doanh, doanh thu lớn, thu hút được nhà đầu tư, đối tác mua cổ phần, làm trục huy động.

Vì vậy, qua quan hệ quen biết cá nhân, Thủy gặp gỡ và đề nghị bà Liên chạy doanh thu cho Công ty Egroup thông qua hình thức mua bán thẻ điện thoại. Trong buổi gặp mặt giữa bị can Thủy và bà Liên có sự tham gia của ông Phú.

Tại buổi gặp mặt này, bà Liên đồng ý với điều kiện ông Thủy phải trả tiền phí dịch vụ cho bà Liên là 2% của số tiền chạy doanh thu hàng năm. Tiền phải trả ngoài sổ sách kế toán và công ty Egroup phải chịu trách nhiệm trả các khoản chi phí khác kèm theo.

Sau khi hai bên nhất trí thỏa thuận, ông Thủy giao cho ông Phú là đầu mối làm việc với bà Liên về các công việc tiếp theo.

Ông Thủy sẽ quyết định số doanh thu hàng năm, sau đó trực tiếp báo cho bà Liên hoặc thông qua ông Phú để bà Liên cân đối. Bà Liên sẽ chỉ đạo nhân viên lập bảng kế hoạch bán hàng trong năm đó, xác định chi tiết hàng tháng sẽ mua, bán số lượng thẻ điện thoại tương đương với số tiền phù hợp theo yêu cầu doanh thu mà ông Thủy đưa ra.

Từ năm 2016-2021, Shark Thủy ủy quyền cho ông Phú ký 12 hợp đồng kinh tế với 6 công ty của bà Liên, ghi nhận doanh thu hơn 2.300 tỉ đồng, chiếm 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính các năm của Công ty Egroup.

Thực tế, Công ty Egroup không kinh doanh sim thẻ điện thoại, chỉ là đơn vị trung gian nhằm đảm bảo có dòng tiền chạy qua.

Ông Thủy thống nhất với ông Phú trả cho bà Liên hơn 46 tỉ đồng, là tiền công chạy doanh thu ảo cho Công ty Egroup.

Tuy nhiên, do tình hình tài chính Công ty Egroup khó khăn, không thu xếp được nguồn tiền nên ông Thủy mới đưa cho bà Liên tổng cộng gần 32 tỉ đồng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân do bà Liên chỉ định. Trong đó, từ ngày 1-1-2018 đến tháng 2-2020, Shark Thủy đã đưa cho bà Liên hơn 20 tỉ đồng.

Tại CQĐT, bà Liên cũng thừa nhận sự việc như trên. Bà Liên khai từ khi thành lập năm 2014 đến nay, Công ty Nhất Trần đã thay đổi cổ đông sáng lập và người đại diện nhiều lần nhưng thực chất bà Liên mới là người bỏ vốn thành lập và quản lý điều hành mọi hoạt động của công ty. Nhờ việc chạy dòng tiền cho Shark Thủy, bà Liên được trả công gần 32 tỉ đồng.

Theo CQĐT, ông Phú có đơn tố cáo giúp CQĐT làm rõ hành vi phạm tội đưa, nhận hối lộ trong vụ án. Vì vậy, CQĐT đề nghị các cơ quan truy tố, xét xử xem xét khi lượng hình.