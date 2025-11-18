Apax Leaders chỉ là bề mặt giúp Shark Thủy lừa được 7.600 tỉ đồng 18/11/2025 10:49

(PLO)- Không có tài sản, năng lực tài chính, nhưng Shark Thủy liên tục chỉ đạo thuê mặt bằng, mở 130 trung tâm tiếng Anh, trường học mầm non Steame để tạo ra bề mặt giúp huy động vốn...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất Bản kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ và đề nghị truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup về tội đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng vụ án, có 28 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ.

Hệ thống Anh ngữ Apax Leaders thuộc hệ sinh thái của bị can Nguyễn Ngọc Thủy

Nâng vốn khống

Theo Kết luận điều tra, từ năm 2015-2023, Nguyễn Ngọc Thủy đã bán vượt vốn điều lệ của Công ty Egroup là 206 triệu cổ phần cho 10.063 nhà đầu tư, thông qua 26.236 hợp đồng chuyển nhượng, chiếm đoạt 7.677 tỉ đồng (tiền gốc).

Cụ thể, để trả nợ do đầu tư, kinh doanh thua lỗ và triển khai ý tưởng mở chuỗi giáo dục tiếng Anh, chuỗi trường mầm non, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm hữu cơ, bị can Nguyễn Ngọc Thủy đã đưa ra chủ trương sử dụng pháp nhân Công ty Egame huy động vốn bằng cách bán cổ phần Công ty Egroup.

Vì vậy, từ năm 2014-2016, Công ty Egroup liên tục tăng vốn điều lệ từ 32 tỉ đồng lên 962 tỉ đồng, chia thành 2 đợt tăng vốn. Việc tăng vốn này không có thật, Shark Thủy chỉ đạo nhân viên hạch toán, hợp thức hồ sơ chứng từ trên phần mềm sổ sách kế toán, hoặc chạy dòng tiền.

Sau đó, Shark Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame làm nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Công ty Egroup là doanh nghiệp lớn mạnh, có uy tín ở Việt Nam về giáo dục, do Shark Thủy là người nổi tiếng làm đại diện theo pháp luật. Công ty Egroup đang mở rộng đầu tư vào mảng giáo dục. Từ đó, kêu gọi khách hàng đầu tư tiền vào Công ty Egroup để được hưởng lãi suất cao.

Mặc dù không có tài sản, năng lực tài chính, Shark Thủy liên tục chỉ đạo nhân viên Công ty cổ phần Anh ngữ Apax, Công ty cổ phần phát triển giáo dục Igarten liên tục thuê mặt bằng, mở 130 trung tâm tiếng Anh, trường học mầm non Steame trên phạm vi cả nước thuê giáo viên trong và ngoài nước tổ chức giảng dạy để thu hút sự quan tâm, chú ý của người dân.

Đây là các công ty “bề mặt” đóng góp nguồn thu chủ lực từ hoạt động kinh doanh của Công ty Egroup trong số hơn 20 công ty trong hệ sinh thái. Đây cũng là mô hình kinh doanh giáo dục Shark Thủy sử dụng để quảng bá hình ảnh, lôi kéo nhà đầu tư.

Để tạo niềm tin cho nhà đầu tư mua cổ phần, ngoài việc tăng vốn khống, Shark Thủy còn chỉ đạo Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông Công ty Egame phụ trách bộ phận kinh doanh (tổng số khoảng 530 người, số lượng ra vào thay đổi theo các giai đoạn) lập chương trình quảng cáo, tiếp thị về các dự án trường học, tính phần trăm lợi nhuận khi đầu tư.

Các nhân viên kinh doanh được tập huấn mời chào, lôi kéo người dân trực tiếp đến Công ty Egroup, Công ty Egame tham quan thực tế, kêu gọi ký hợp đồng mua cổ phần vì lĩnh vực giáo dục lợi nhuận cao và bền vững 15-20%/năm.

Trong bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Shark Thủy đưa ra giá bán 38.000 đồng/cổ phần và cam kết mua lại với giá 42.000 đồng/cổ phần sau 1 năm. Nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho bị can.

Nhân viên kinh doanh giới thiệu khách hàng được hưởng hoa hồng 5%, trong đó 2% bằng cổ phần Công ty Egroup và 3% bằng tiền mặt và được khuyến khích không rút tiền mà quy đổi bằng cổ phần.

Trong quá trình huy động vốn, ban đầu khách hàng đầu tư số tiền ít, ngắn hạn và được Công ty Egame trả gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn, tặng tiền, vàng vào các dịp lễ, Tết. Thực chất, sử dụng chính nguồn tiền của nhà đầu tư. Sau đó, khách hàng tin tưởng, đầu tư số tiền lớn hơn, rủ người nhà, người quen cùng mua cổ phần.

Không đầu tư giáo dục

Càng về sau, do áp lực trả lãi rất lớn trong khi tình hình tài chính Công ty trở nên khó khăn. Trong khi đó, năm 2021-2023, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các trung tâm tiếng Anh, trường mầm non đều đóng cửa, số lượng khách hàng mới ít, nguồn tiền thu vào không đủ để chi trả cho các hợp đồng đến hạn.

Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo 23 quản lý-nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh khi kêu gọi được khách hàng thì sử dụng 70% số tiền huy động trả cho khách hàng có dư nợ cũ do nhân viên đó quản lý, còn lại nộp về Công ty.

Vì vậy, các nhân viên giai đoạn này đều biết việc huy động vốn là để lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, không phải đầu tư cho hoạt động kinh doanh giáo dục, không đúng mục đích huy động.

Nhóm quản lý và nhân viên kinh doanh vừa tham gia đầu tư, vừa lôi kéo, tìm kiếm khách hàng, tư vấn đầu tư dài hạn. Khi đến hạn thì tìm cách kéo dài thời gian thanh toán, sang nhượng hợp đồng cho người khác hoặc thanh toán nhỏ giọt tiền gốc, tiền lãi và khuyến khích cộng gộp lợi nhuận vào gốc để tiếp tục đầu tư.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ năm 2015-2023, Nguyễn Ngọc Thủy đã bán vượt vốn điều lệ của Công ty Egroup là 206 triệu cổ phần cho 10.063 nhà đầu tư, thông qua 26.236 hợp đồng chuyển nhượng, chiếm đoạt 7.677 tỉ đồng (tiền gốc) của nhà đầu tư.

Toàn bộ số tiền thu từ việc chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư được quản lý, theo dõi riêng, không được ghi nhận trên Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính để báo cáo các cơ quan chức năng.

Ông Thủy chỉ đạo sử dụng 70% số tiền thu được trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm tránh bị phát hiện, 30% còn lại được Thủy sử dụng để trả nợ cá nhân (nợ ngân hàng, nợ vay cá nhân, tiền thuê mặt bằng…), chuyển vào các công ty do Thủy sở hữu cổ phần hoặc nhờ người khác sở hữu cổ phần để nâng vốn sở hữu của cá nhân của Thủy.

Số tiền 7.677 tỉ đồng đến nay đã sử dụng hết, không còn khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.