Hoãn phiên tòa vụ cựu sinh viên kiện trường đại học đòi bồi thường hơn 40 tỉ đồng 17/11/2025 12:27

(PLO)- Phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ cựu sinh viên kiện trường đại học đòi bồi thường hơn 40 tỉ đồng đã bị hoãn theo đề nghị của luật sư phía bị đơn.

Ngày 17-11, theo dự kiến, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án ông Dương Thế Hảo kiện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đòi bồi thường hơn 40 tỉ đồng.

Tuy nhiên, phiên tòa đã bị hoãn do luật sư bị đơn xin hoãn phiên tòa và xin bổ sung thêm luật sư.

Theo đơn của luật sư gửi tới Tòa, Trường Đại học Kinh tế quốc dân cho biết đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục ủy quyền và mời luật sư tranh tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại phiên tòa phúc thẩm.

Mặt khác, luật sư nói “cần có thời gian để xin đăng ký sao chụp hồ sơ vụ án liên quan đến kháng cáo của ông Dương Thế Hảo phục vụ cho công việc tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm”.

Ông Dương Thế Hảo tại TAND TP Hà Nội. Ảnh: Hoàng Huy

Tại đơn kháng cáo gửi TAND TP Hà Nội, ông Hảo nhận định bản án sơ thẩm không đúng với diễn biến sự việc; các lập luận và chứng cứ của ông không được xem xét đầy đủ và toàn diện.

Phiên tòa sơ thẩm được mở vào tháng 6-2025. Bản án sơ thẩm đã bác đơn khởi kiện của ông Dương Thế Hảo.

Ông Dương Thế Hảo từng là quân nhân, sau khi xuất ngũ, ông Hảo thi đậu và nhập học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Năm 1989, ông hoàn thành các môn học, thi tốt nghiệp, nhận được giấy xác nhận đã thi tốt nghiệp và đợi cấp bằng.

Nhưng sau đó, ông Hảo không được cấp bằng Đại học, không được trả lại hồ sơ cá nhân bao gồm bằng tốt nghiệp cấp 3, học bạ cấp 3, giấy khai sinh, lý lịch quân nhân, quyết định xuất ngũ…, tất cả đều là bản chính.

Cho rằng việc Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giữ bằng Đại học, không trả hồ sơ cá nhân gây ra thiệt hại cả về vật chất, tinh thần, ông Hảo đã khởi kiện đòi bồi thường.

Theo ông Hảo, việc không có bằng đại học khiến ông mất cơ hội việc làm, mất thu nhập tiền lương, mất thu nhập ngoài lương.

Ngoài ra, ông Hảo cũng bị ảnh hưởng quyền lợi khác như quyền xác định nơi cơ trú, không thể làm căn cước công dân, hộ chiếu, không thể kết hôn dẫn đến cuộc sống đảo lộn.

Ông Hảo không thể liên kết kinh doanh, không thể xuất ngoại du lịch, học tập, mở rộng thị trường, không thể bầu cử, ứng cử, tham gia tổ chức đảng đoàn, mất cơ hội phát triển bản thân.

Khi sinh con, ông Hảo không thể làm giấy khai sinh cho các con ở Hà Nội, con trai lớn phải gửi về quê nội khai sinh, con gái gửi về quê ngoại khai sinh. Các con ông không thể học tại trường công lập ở Hà Nội mà phải học trường tư với chi phí đắt đỏ.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Nhà trường cho rằng sau khi tốt nghiệp, ông Hảo không liên hệ với nhà trường để làm thủ tục xin lại hồ sơ cá nhân. Năm 2017, ông Hảo mới có thư gửi Hiệu trưởng nhà trường đề nghị cấp bằng và lấy lại hồ sơ cá nhân.

Ngay khi nhận được thư, Nhà trường phân công nhân sự giải quyết yêu cầu của ông Hảo.

Tháng 11-2017, sau khi tìm kiếm không hiệu quả, Nhà trường có văn bản trả lời và đưa giải pháp là xác nhận tối đa thông tin của ông Hảo; bao gồm xác nhận ông Hảo là cựu sinh viên khóa 26-27 khoa Kinh tế công nghiệp, chấp nhận kết quả học tập theo bảng điểm, xác nhận nhà trường không còn lưu trữ hồ sơ của nhà trường.

Sau đó, Nhà trường nhận được công văn của thanh tra Bộ GD&ĐT yêu cầu cung cấp thông tin. Nhà trường cung cấp thông tin như đã trả lời ông Hảo. Đến năm 2018, ông Hảo khởi kiện.

Nhà trường cho biết sau một quá trình tìm kiếm “rất vất vả”, hồ sơ cá nhân của ông Hảo cuối cùng đã được tìm thấy ở một khe tủ không thuộc Khoa Kinh tế công nghiệp, cũng không thuộc Phòng Quản lý đào tạo.

Đến ngày 31-7, nhà trường trao trả hồ sơ tại phiên tòa. Sau đó, ông Hảo rút đơn khởi kiện, Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án.

Về số tiền bồi thường 43 tỉ đồng, đại diện Nhà trường cho rằng không có căn cứ để chấp nhận vì trong trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, người khởi kiện phải chứng minh được hành vi gây thiệt hại, thiệt hại thực tế, mối quan hệ nhân quả của hành vi và thiệt hại.

HĐXX sơ thẩm đã quyết định bác yêu cầu của ông Hảo. Theo nhận định của HĐXX, việc ông Hảo cho rằng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân giữ bằng của ông trong 30 năm là không có căn cứ. Theo quy định pháp luật, nếu yêu cầu bồi thường ngoài hợp đồng thì bên yêu cầu phải chứng minh lỗi của phía bị đơn.

Phía Trường ĐH Kinh tế Quốc dân không có lỗi khi ông Hảo sau khi tốt nghiệp đã không quay lại trường làm thủ tục xin cấp bằng tốt nghiệp. Đến năm 2017 ông Hảo có đơn khởi kiện đòi bằng tốt nghiệp, thì đến năm 2019 Nhà trường đã trả bằng tốt nghiệp và hồ sơ cá nhân cho ông Hảo.

Việc chậm trễ này do khách quan khi nhân sự quản lý hồ sơ thay đổi, trường nhiều lần chuyển khu làm việc.

Theo HĐXX, lời khai trước đó của ông Hảo cho thấy, trong hồ sơ nộp cho nhà trường không hề có hộ khẩu của ông Hảo nên không có cơ sở chấp nhận yêu cầu bồi thường về việc giữ hộ khẩu.