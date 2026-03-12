2 “shipper xuyên quốc gia” lãnh án chung thân 12/03/2026 22:40

(PLO)- Hai bị cáo bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án chung thân vì vận chuyển gần 60kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 12-3, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt tù chung thân đối với hai bị cáo Đặng Thanh Tuấn (46 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Phạm Văn Tiến (38 tuổi, ngụ Đồng Nai) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2022, Tuấn sang Campuchia làm thầu xây dựng. Do làm ăn thua lỗ, Tuấn quen biết Trần Phê (ngụ Tây Ninh) và được người này rủ tham gia vận chuyển ma túy thuê từ Campuchia về Việt Nam cho một người tên Tây.

Trong đường dây này, Trần Phê là người liên hệ nhận ma túy từ Campuchia với giá vận chuyển 800 USD/kg. Sau đó Phê thuê Tuấn vận chuyển từ khu vực biên giới về nơi cất giấu với giá 250 USD/kg. Phê đồng thời làm nhiệm vụ cảnh giới trong quá trình vận chuyển.

Đến tháng 10-2024, Tuấn rủ thêm Phạm Văn Tiến tham gia giúp sức. Tối 5-11-2024, sau khi nhận thông tin sẽ có “hàng”, Tuấn lái ô tô từ Đồng Nai đến Tây Ninh gặp Tiến rồi cùng đến nhà Trần Phê.

Rạng sáng 6-11-2024, Tuấn chở Tiến đến khu vực gần nhà máy xi măng Fico thuộc xã Tân Hòa để nhận ma túy từ một thanh niên chưa rõ lai lịch. Tại đây, Tuấn nhận hai bao nylon chứa tổng cộng 46kg ma túy rồi đưa lên ô tô chở về phòng trọ nghỉ.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, cả hai tiếp tục chở số ma túy này đến một căn nhà tại phường Thanh Điền để cất giấu. Khi vừa xuống xe, chuẩn bị đưa ma túy vào nhà thì bị lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang.

Khám xét phương tiện, công an thu giữ một khẩu súng cùng hộp tiếp đạn chứa bốn viên đạn. Tiếp tục khám xét nơi cất giấu, lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều ma túy do Tuấn tàng trữ, nâng tổng số ma túy thu giữ trong vụ án lên gần 60kg.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận từ tháng 8-2024 đến khi bị bắt đã vận chuyển ma túy khoảng 10 lần, mỗi lần từ 10kg đến 40kg.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Tiến tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Bị cáo Đặng Thanh Tuấn bị tuyên chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.