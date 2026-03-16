Công bố kết quả 14 người đoạt giải Kỳ 6 cuộc thi 'Công dân với bầu cử' 16/03/2026 18:37

(PLO)- Kỳ 6 Cuộc thi “Công dân với bầu cử” thu hút 15.401 lượt dự thi, khép lại hành trình lan tỏa kiến thức pháp luật về bầu cử và tinh thần trách nhiệm công dân đến đông đảo người dân.

Ban tổ chức Cuộc thi “Công dân với bầu cử” vừa công bố kết quả Kỳ 6, cũng là kỳ thi cuối cùng của cuộc thi do Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp với Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức.

14 giải thưởng

Kỳ 6 ghi nhận 15.401 bài dự thi, cho thấy sức hút mạnh mẽ của cuộc thi trong cộng đồng. Đáng chú ý, có 2.146 thí sinh trả lời đúng toàn bộ 10/10 câu hỏi, thể hiện sự quan tâm và tìm hiểu nghiêm túc của người dân đối với các quy định pháp luật liên quan đến bầu cử.

Sau quá trình chấm điểm, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Huyền; giải nhì thuộc về Trần Thị Mộng Mơ. Hai giải ba được trao cho các thí sinh Châu Thị Nguyệt và Nguyễn Thị Diễm Kiều. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 10 giải khuyến khích.

Chi tiết thí sinh đoạt giải và đáp án Kỳ 6 được công bố tại đây: https://congdanvoibaucutphcm.plo.vn/tin-tuc/quyet-dinh-cong-bo-giai-ky-6-12.

Ban Tổ chức đề nghị các thí sinh đạt giải liên hệ để xác nhận thông tin và hoàn tất thủ tục nhận thưởng theo thể lệ cuộc thi. Đầu mối liên hệ: Sở Tư pháp TP.HCM (141-143 Pasteur, phường Xuân Hòa), điện thoại 028.38242893; hoặc ông Vũ Thái Hùng - Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, số điện thoại 0903.876.896.

Giải thưởng sẽ được trao tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến Ban Tổ chức sẽ thông báo trong thời gian tới.

Trong suốt thời gian diễn ra, cuộc thi đã thu hút gần 70.000 lượt người dân tham gia, trở thành một hoạt động tuyên truyền pháp luật sinh động, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Thông qua hình thức thi trực tuyến với các câu hỏi ngắn gọn, dễ tiếp cận nhưng bám sát các quy định pháp luật, cuộc thi đã tạo điều kiện để nhiều người dân - từ sinh viên, giáo viên, người lao động đến cán bộ, công chức - có dịp tìm hiểu sâu hơn về quy trình bầu cử cũng như ý nghĩa của việc thực hiện quyền công dân.

Chia sẻ với PV, Đào Ngọc Khánh Ngân, thí sinh đạt giải khuyến khích Kỳ 6, cho biết việc tham gia cuộc thi đã mang lại cho bản thân nhiều kiến thức bổ ích, đặc biệt là những hiểu biết rõ ràng hơn về quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là một cử tri.

Theo Khánh Ngân, đối với những công dân trẻ, việc tìm hiểu pháp luật về bầu cử không chỉ giúp hiểu rõ hơn về quy định pháp lý mà còn giúp mỗi người nhận thức được vai trò của mình trong đời sống chính trị - xã hội.

Đào Ngọc Khánh Ngân, thí sinh đạt giải khuyến khích Kỳ 6 Cuộc thi “Công dân với bầu cử”, cho biết cuộc thi giúp bạn hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của một cử tri trẻ. Ảnh: NVCC

“Thông qua cuộc thi, em có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử. Nhờ đó em hiểu rằng mỗi lá phiếu của cử tri đều mang ý nghĩa rất quan trọng, bởi đó là cách người dân thể hiện sự tin tưởng và lựa chọn những người đại diện cho mình,” Khánh Ngân chia sẻ.

Nữ thí sinh cho biết việc tham gia cuộc thi cũng khiến bản thân quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề liên quan đến bầu cử và hoạt động của các cơ quan dân cử.

Là một cử tri trẻ, Khánh Ngân bày tỏ kỳ vọng những đại biểu được cử tri lựa chọn sẽ là những người mẫu mực, liêm chính và thật sự hành động vì lợi ích của nhân dân.

“Em mong rằng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ luôn giữ vững sự liêm chính, lắng nghe ý kiến của cử tri và trở thành tiếng nói đại diện cho sự công bằng, tiến bộ của xã hội. Khi người dân đặt niềm tin qua lá phiếu của mình, các đại biểu cũng cần nỗ lực hết mình để xứng đáng với niềm tin đó,” Ngân bày tỏ.

Theo ban tổ chức, việc nhiều thí sinh trẻ tích cực tham gia cuộc thi cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của thế hệ trẻ đối với các vấn đề pháp luật và quyền công dân. Đây cũng chính là một trong những mục tiêu mà cuộc thi hướng đến: góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật và nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong xã hội.