Giám đốc thẩm vụ đánh bạc: Hủy án sơ thẩm do áp dụng sai tình tiết giảm nhẹ 15/03/2026 16:05

(PLO)- Tiền đánh bạc là phương tiện phạm tội, còn tiền thắng bạc là thu lợi bất chính, đều phải bị tịch thu; việc giao nộp không phải là tự nguyện khắc phục hậu quả để được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

TAND tỉnh Tây Ninh vừa công bố quyết định giám đốc thẩm đối với TQT về tội đánh bạc.

Theo nội dung vụ án, từ đầu tháng 1-2025, HTKC đã dùng kết quả xổ số kiến thiết để đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi bán số đề.

Ngày 4-1-2025, C đã dựa vào kết quả xổ số kiến thiết để bán số đề cho T với số tiền hơn 15 triệu đồng, kết quả T thắng hơn 48 triệu đồng. Như vậy tổng số tiền bị cáo T dùng vào việc đánh bạc là hơn 64 triệu đồng.

Đối với đài xổ số miền B (đài N), trong ngày 04-1-2025, bị cáo C bán số đề cho NVG và T với tổng số tiền là hơn 9 triệu đồng, trong đó G mua số đề với số tiền hơn 1 triệu đồng, T mua số đề với số tiền hơn 7,9 triệu đồng, kết quả cả hai không trúng thưởng.

Xét xử sơ thẩm, TAND huyện Cần Giuộc (nay là TAND khu vực 7 - Tây Ninh) tuyên phạt bị cáo Trần Quốc T 1 năm tù về tội đánh bạc. Bản án sơ thẩm còn tuyên bị cáo C 3 năm tù và phạt tiền 20 triệu đồng đối với bị cáo G về cùng tội danh này.

Bị cáo T sau đó đã kháng cáo nhưng tự nguyện rút đơn.

Ngày 22-10-2025, Viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh đã kháng nghị giám đốc thẩm về phần hình phạt đối với T, đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Tây Ninh xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án sơ thẩm về phần trách nhiệm hình sự của T.

Theo Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Tây Ninh, T bị kết án về tội đánh bạc theo điểm b khoản 2 Điều 321 BLHS (khung hình phạt 3-7 năm tù). Bản án sơ thẩm nhận định bị cáo T đã tự nguyện giao nộp số tiền dùng vào việc đánh bạc và thắng bạc để áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 BLHS (Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả) và áp dụng điều 54 BLHS, tuyên phạt bị cáo T 1 năm tù, dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là không phù hợp với quy định của pháp luật, sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.

Cạnh đó, theo Án lệ số 48/2021/AL, tiền dùng vào đánh bạc là phương tiện phạm tội, còn tiền thắng bạc là thu lợi bất chính, đều phải bị tịch thu sung công quỹ. Việc bị cáo giao nộp số tiền này không phải là hành vi "tự nguyện khắc phục hậu quả" hay "tự nguyện bồi thường" để áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm b khoản 1 Điều 51 BLHS.

Tình tiết này chỉ được xem xét là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khác theo quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS (khi quyết định hình phạt, tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án).

Từ những phân tích nêu trên, Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Tây Ninh chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh, huỷ bản án sơ thẩm về phần trách nhiệm hình sự đối với bị cáo TQT, giao hồ sơ vụ án về TAND khu vực 7 - Tây Ninh để xét xử lại đúng theo quy định pháp luật.