Hội đồng xét chọn Giải thưởng "Tinh Hoa Pháp Lý - Legal Elite Award" 2026 gồm những ai? 17/03/2026 11:06

Ngày 17-3, Trường ĐH Luật TP.HCM đã ban hành quyết định về việc thành lập Hội đồng xét chọn Giải thưởng “Tinh Hoa Pháp Lý - Legal Elite Award" năm 2026.

Đây là giải thưởng do Trường Đại học Luật TP. HCM phối hợp cùng Báo Pháp Luật TP.HCM lần đầu phát động nhằm tôn vinh các cá nhân có đóng góp xuất sắc trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật, và sẽ được tổ chức thường niên. Ban tổ chức Giải thưởng gồm 8 thành viên, do GS.TS Đỗ Văn Đại - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM - làm trưởng ban.

Hội đồng xét chọn Giải thưởng "Tinh Hoa Pháp Lý - Legal Elite Award" năm 2026 gồm 7 thành viên sau:

1. TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, Chủ tịch hội đồng;

2. Nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP.HCM, Phó Chủ tịch hội đồng;

3. GS.TS Lê Hồng Hạnh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, Ủy viên;

4. PGS.TS Phạm Minh Tuấn - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Ủy viên;

5. PGS.TS Vũ Văn Nhiêm - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Luật TP.HCM, Ủy viên;

6. PGS.TS Trần Việt Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM, Ủy viên;

7. Luật sư.ThS Trương Thị Hòa, Đoàn Luật sư TP.HCM, Ủy viên.

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM và Nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP.HCM (giữa) lần lượt là Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng xét chọn. Ảnh: BTC

Trên cơ sở các đề cử được gửi đến Ban tổ chức Giải thưởng "Tinh Hoa Pháp Lý - Legal Elite Award" năm 2026, Hội đồng có trách nhiệm xem xét, thẩm định và tư vấn cho Ban Tổ chức quyết định trao Giải thường.

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, quyết định theo đa số và tuân thủ quy định của Thể lệ Giải thưởng.

Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award” năm 2026 vẫn đang tiếp tục tiếp nhận các đề cử đến hết ngày 20-3-2026.

