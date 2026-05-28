Tòa trả hồ sơ vụ 10 bị cáo tàng trữ, mua bán trái phép chất độc Xyanua 28/05/2026 17:10

(PLO)- Quá trình điều tra, ngoài hàng trăm kilogram chất độc Xyanua đã bán, lực lượng chức năng còn thu giữ hơn 3.950 kg chất độc Xyanua dùng để bán cho các khách hàng kiếm lời.

Ngày 28-5, TAND Khu vực 10 - TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất độc Xyanua.

Bị cáo Phan Minh Trung bị xét xử về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất độc. Các bị cáo Trần Hùng, Châu Ngọc Minh, Phạm Văn Khôi, Hà Văn Việt, Khúc Văn Hiếu, Nguyễn Thành Tài bị xét xử về tội mua bán trái phép chất độc. Các bị cáo Nguyễn Văn Cường, Trương Văn Nghĩa, Huỳnh Việt Tính bị xét xử về tội tàng trữ trái phép chất độc - cùng theo khoản 1 Điều 311 BLHS.

HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ một số tình tiết trong vụ án.

Theo cáo trạng, bị cáo Hà Văn Việt là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Nhật. Đồng thời, là chủ sở hữu Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Hóa chất Việt Hà và Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Hóa chất Việt Thắng.

Hai Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Hóa chất Việt Hà và Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Hóa chất Việt Thắng do bị cáo Khúc Văn Hiếu làm giám đốc và bị cáo Nguyễn Thành Tài là thành viên cổ đông góp vốn. Bị cáo Việt là người trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của cả 3 công ty.

Để tăng doanh thu cho công ty và hưởng lợi cá nhân, từ đầu năm 2024, bị cáo Việt đã chỉ đạo các bị cáo Khúc Văn Hiếu và Nguyễn Thành Tài bắt đầu bán trái phép chất độc Xyanua cho nhiều khách hàng, trong đó có các bị cáo còn lại trong vụ án...

Cụ thể, bị cáo Việt đã có hành vi bán trái phép chất độc Xyanua cho nhiều khách hàng khác nhau, trong đó Việt đã bán cho Quách Minh 250 kg Xyanua với giá 23,7 triệu đồng vào ngày 9-7-2024 tại Hộ kinh doanh Tường Minh.

Trước đó vào khoảng giữa năm 2022, bị cáo Việt đã bán cho Phạm Minh Hoài 2 lần với tổng khối lượng 100 kg chất độc Xyanua với giá tiền 6 triệu đồng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ của bị cáo Việt 3.950 kg chất độc Xyanua dùng để bán cho các khách hàng để kiếm lời.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: SONG MAI

Bị cáo Khúc Văn Hiếu được bị cáo Việt giao nhiệm vụ bán chất độc Xyanua tại Công ty Việt Thắng và Công ty Việt Hà cho khách hàng để tăng thêm thu nhập. Bị cáo Hiếu sẽ được hưởng số tiền chênh lệch tùy vào giá bán do Hiếu thỏa thuận với khách hàng so với giá bán của công ty đưa ra và hưởng thêm 1% giá trị đơn hàng.

Từ ngày 1-1-2024 đến ngày 17-9-2024, Hiếu đã nhiều lần bán trái phép chất độc Xyanua cho nhiều khách hàng khác nhau (không rõ lai lịch). Trong đó, Hiếu đã bán cho Nguyễn Kim Thông 50 kg chất độc độc Xyanua để xi mạ với giá 6,5 triệu đồng. Bị cáo Hiếu đã bán cho Phạm Văn Khôi (chủ cửa hàng Quốc Huy) 50 kg Xyanua với giá 6,7 triệu đồng.

Đối với Nguyễn Thành Tài, Tài là cổ đông góp 40% vốn của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Hóa chất Việt Thắng. Tuy nhiên, tiền góp vốn là của bị cáo Việt, Tài chỉ đứng tên trên giấy phép kinh doanh và là nhân viên bán hàng. Công việc của Tài là bán hóa chất cơ bản để hưởng 1% hoa hồng trên tổng số doanh thu bán được trong tháng.

Từ ngày 13-1-2024 đến ngày 7-9-2024, bị cáo Tài đã bán trái phép chất độc Xyanua cho Phạm Minh Hoài 16 lần, mỗi lần bán từ 50 kg đến 200 kg với giá 4,2 triệu đồng/50 kg.

Từ ngày 22-1-2024 đến ngày 5-9-2024, Tài bán trái phép chất độc Xyanua cho Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (Kế toán Công ty TNHH Thương mại hóa chất Hải Hà) 4 lần, mỗi lần bán từ 50 kg đến 150 kg với giá 4,2 triệu đồng/50 kilôgam.

Vào ngày 22-6-2024, Tài đã bán trái phép chất độc Xyanua cho bị cáo Châu Ngọc Minh 50 kg Xyanua với giá 9,5 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo Tài thừa nhận đã nhận 1 thùng sắt có chứa 50 kg Xyanua vào ngày 18-9-2024 để đi giao cho khách hàng.

Cũng theo cáo trạng, đối với Phạm Minh Hoài, sau khi mua Xyanua đã mang đi bán kiếm lời và bị cơ quan công an bắt giữ. Đến tháng 2-2026, TAND khu vực 3 - TP.HCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hoài 2 năm 3 tháng tù về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất độc.

Đối với Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, ngày 22-5-2025, Hạnh đã bị TAND quận 5 (cũ) - nay là TAND khu vực 3 - TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên mức án 1 năm 6 tháng tù về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất độc.