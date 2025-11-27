Video: Toà tuyên án người phụ nữ dùng xyanua đầu độc chết chồng và 3 đứa trẻ 27/11/2025 13:45

(PLO)- HĐXX đánh giá hành vi của người phụ nữ dùng xyanua đầu độc chết chồng và 3 đứa trẻ có nhiều tình tiết tăng nặng, thể hiện mức độ nguy hiểm rất lớn và không còn khả năng giáo dục, cải tạo.

Tại phiên toà, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai cho rằng căn cứ hồ sơ vụ án, biên bản thực nghiệm điều tra và kết luận giám định pháp y, có đủ cơ sở xác định bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích, người đã dùng xyanua đầu độc chết chồng và 3 đứa trẻ phạm các tội Giết người và Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc.

Đại diện VKS nêu quan điểm, bị cáo hoàn toàn minh mẫn, đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Chỉ vì mâu thuẫn trong quá trình sinh sống, Bích đã tìm hiểu, mua và dùng xyanua đầu độc chết chồng và 3 đứa trẻ. Trong vụ án này, hành vi của bị cáo đã làm chết ba người, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm và cách ly khỏi cộng đồng.