Bản tin tối 19-12: Căng thẳng Thái Lan - Campuchia: Bộ Quốc phòng Trung Quốc lên tiếng 19/12/2025 20:00

(PLO)- Bản tin tối 19-12: Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra tuyên bố vụ vũ khí bị Thái Lan thu giữ từ lính Campuchia

Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi Campuchia và Thái Lan giữ bình tĩnh, kiềm chế tối đa để sớm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời bác bỏ những suy đoán liên quan đến việc sử dụng vũ khí do nước này sản xuất trong xung đột, theo website Bộ này.

Với tư cách là nước láng giềng hữu nghị của cả Campuchia và Thái Lan, Trung Quốc đang theo dõi sát sao các diễn biến tại biên giới. Ông Tưởng Bân, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc bày tỏ sự chia buồn sâu sắc trước những thương vong mà người dân hai nước đang phải gánh chịu.